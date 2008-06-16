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۲۷ خرداد ۱۳۸۷، ۲۱:۰۱

امیدوار رضایی در گفتگو با مهر:

این قهرمانی را به هواداران استقلال تبریک می گویم/ خاطره دو سال قبل زنده شد

این قهرمانی را به هواداران استقلال تبریک می گویم/ خاطره دو سال قبل زنده شد

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال با ابراز خرسندی از قهرمانی این تیم در جام حذفی گفت: این قهرمانی را به مردم کشورمان و خصوصا هواداران استقلال تبریک می گویم.

امیدوار رضایی که پس از قهرمانی تیم فوتبال استقلال در رقابتهای جام حذفی با خبرنگار مهر گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: استقلال امروز با قهرمانی در جام حذفی ، خاطره قهرمانی دو سال قبل را زنده کرد و هواداران را با شادمانی به خانه هایشان فرستاد.

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال ادامه داد: ما بازی زیبایی را به نمایش گذاشتیم و هر چند در ابتدای این دیدار با مشکلاتی مواجه شدیم اما در نهایت توانستیم با همت بازیکنان و حمایت تماشاگران به این عنوان با ارزش دست پیدا کنیم.

امیدوار رضایی در پایان گفت: امروز شاهد صحنه های افتخار آمیزی بودیم که نقش مردم در آن غیرقابل انکار است و من این قهرمانی را به همه مردم و خصوصا هواداران استقلال تبریک می گویم.

کد مطلب 700668

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