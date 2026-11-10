به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان اعتدالی، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: با پایان مرحله نخست داوری آثار رسیده به دبیرخانه سی‌وسومین دجشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، سایگل سادات افضلی بانوی هنرمند استان توانست در جمع پذیرفته‌شدگان این رویداد ملی قرار گیرد.

اعتدالی با بیان اینکه این جشنواره در 11 رشته هنری و با حضور ۱۷۳ هنرمند از ۲۸ استان کشور برگزار می‌شود، افزود: هنرمند جوان استان در رشته نقاشی با دیگر پذیرفته‌شدگان این بخش رقابت خواهد کرد.

وی یادآور شد: بنا به اعلام دبیرخانه سی‌وسومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، یک هزار و 72 هنرمند با 6 هزار و 426 اثر متقاضی شرکت در این رویداد شدند که اثر هنری سایگل سادات افضلی از میان یک هزار و 590 اثر ارسالی به بخش نقاشی، نظر موافق داوران را برای پذیرفته شدن این هنرمند در مرحله نهایی این جشنواره جلب کرد.

اعتدالی تصریح کرد: افضلی با راهیابی به مرحله نهایی جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران در کارگاه‌های این رویداد به خلق اثر می‌پردازد تا در پایان اثر او و دیگر شرکت‌کنندگان در کارگاه داوری و ارزیابی شود.

گفتنی است، مرحله پایانی سی‌وسومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران از 23 تا 27 آبان در کرمانشاه برگزار می‌شود که مسئولیت کارگاه نقاشی این رویداد بر عهده جمشید حقیقت‌شناس است و شهریار احمدی و نعیمه آهنگری هم آثار خلق شده در این کارگاه را داوری می‌کنند.