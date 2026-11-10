به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی فارس با صدور هشدار سطح نارنجی از فعالیت سامانه بارشی همراه با بارش باران، رعدوبرق و وزش باد در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان خبر داد و نسبت به آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌ها هشدار داد.

بر اساس این هشدار، با تقویت سامانه بارشی در استان فارس، نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان از صبح چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه شاهد بارش باران و وقوع رعدوبرق خواهند بود.

فعالیت این سامانه جوی از صبح چهارشنبه ۲۰ آبان آغاز م و تا عصر همان روز ادامه دارد و در این مدت بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی شده است.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، شهرستان‌های فیروزآباد، فراشبند، قیروکارزین، خفر، سروستان، جهرم، فسا، استهبان و کوار در محدوده فعالیت این سامانه بارشی قرار دارند و احتمال وقوع بارش در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان وجود دارد.

لغزندگی جاده‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه و احتمال بارش تگرگ از مخاطرات پیش‌بینی‌شده برای فعالیت این سامانه است.

اداره کل هواشناسی فارس با توجه به احتمال بروز مخاطرات جوی، بر ضرورت احتیاط در ترددهای جاده‌ای و پرهیز از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها تأکید کرده است.

همچنین پرهیز از سفرهای غیرضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی، جابه‌جایی عشایر و احتیاط در انجام فعالیت‌های عمرانی از دیگر توصیه‌های اعلام‌شده برای مدت فعالیت این سامانه بارشی است.