به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار ظهر سه شنبه در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت زیرساخت‌های ورزشی در مناطق روستایی اظهار کرد: صدور اسناد رسمی برای این اماکن نقش مؤثری در ساماندهی وضعیت حقوقی و صیانت از فضاهای ورزشی دارد.

وی با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در محرومیت‌زدایی از مناطق مختلف استان از طریق اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکونی افزود: عملکرد این مجموعه در توسعه و ارتقای زیرساخت‌های روستایی قابل تقدیر است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر تصریح کرد: انتظار می‌رود بنیاد مسکن در زمینه شناسایی اماکن ورزشی روستایی، تعیین وضعیت مالکیت و تسریع در صدور اسناد رسمی همکاری و مساعدت لازم را انجام دهد.

کشتکار خاطرنشان کرد: تثبیت مالکیت این اماکن علاوه بر صیانت از زیرساخت‌های ورزشی، زمینه برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه و ارتقای فضاهای ورزشی و گسترش فعالیت‌های ورزشی در روستاها را فراهم می‌کند.