به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند ظهر سه شنبه در نشست با مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر اظهار کرد: ساماندهی وضعیت حقوقی املاک عمومی و خدماتی در روستاها، گامی مهم در صیانت از سرمایه‌های عمومی و تسهیل توسعه زیرساخت‌هاست.

وی افزود: بنیاد مسکن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی خود، آمادگی همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای تعیین تکلیف مالکیت اماکن ورزشی روستایی و صدور اسناد مالکیت آنها را دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند بسیاری از موانع حقوقی و ثبتی را برطرف کرده و زمینه بهره‌برداری مطلوب‌تر از ظرفیت‌های موجود در مناطق روستایی را فراهم سازد.