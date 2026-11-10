به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در دومین بازدید خود از حوزه قضایی بروجرد طی دو ماه گذشته، با حضور در جمع قضات و کارکنان این شهرستان، روند رسیدگی به پرونده‌های مسن و معوق را دوباره مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده اظهار کرد: شهرستان بروجرد در زمینه حل‌وفصل دعاوی، کاهش اطاله دادرسی، اتقان آرا و کاهش پرونده‌های مسن و معوق عملکرد رو به رشدی داشته است.

کمترین پرونده مسن و معوق در دادسرای بروجرد

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تقدیر از عملکرد مجموعه دادسرای بروجرد افزود: این دادسرا از نظر تعداد پرونده‌های مسن و معوق، کمترین آمار را دارد و همکاران قضایی نیز آمادگی خود را برای تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده به‌صورت جهادی و خارج از وقت اداری اعلام کرده‌اند.

حمایت از تولید و صیانت از حقوق عامه

علی‌محمدی با اشاره به جایگاه بروجرد به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و کشاورزی استان، حمایت از تولید و اشتغال را از محورهای مهم فعالیت دستگاه قضایی در این شهرستان دانست و گفت: اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع قانونی تولید، گام مؤثری در حمایت از اقتصاد منطقه بوده است.

وی همچنین عملکرد مجموعه قضایی بروجرد در حوزه حقوق عامه را مثبت ارزیابی کرد و صیانت از منافع جامعه و حقوق عمومی را از شاخص‌های مهم عملکرد این مجموعه برشمرد؛ اقداماتی که می‌تواند در تقویت اعتماد مردم به دستگاه قضایی نقش داشته باشد.

تقویت صلح و سازش با جذب صلح‌یاران جدید

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های دستگاه قضایی برای توسعه فرهنگ صلح و سازش اشاره کرد و گفت: در این حوزه به دنبال شناسایی و جذب افراد توانمند و باانگیزه به‌عنوان صلح‌یار هستیم تا پرونده‌های دارای قابلیت سازش به آنان ارجاع شود.

علی‌محمدی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی افزود: فعال‌تر کردن مساجد و تکایا و بهره‌گیری از توان نخبگان و افراد اثرگذار در این مراکز می‌تواند به افزایش میزان صلح و سازش در بروجرد کمک کند.

در جریان این بازدید، رئیس‌کل دادگستری لرستان در نشستی با قضات شهرستان بروجرد به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت و در ادامه، در دیدار مردمی به درخواست‌ها و مشکلات مراجعان رسیدگی کرد.