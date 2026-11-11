محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت معیشتی دولت از مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه، اظهار کرد: دولت باید پیش از هر چیز برای کنترل تورم برنامه داشته باشد؛ دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل تورم ندارد.

وی ادامه داد: اگر دولت کالابرگ را افزایش دهد و حتی یک میلیون یا دو میلیون تومان به آن اضافه کند، در شرایطی که تورم مهار نشده است، واقعاً اثر تعیین‌کننده‌ای بر معیشت مردم ندارد. مسئله اصلی این است که دولت به‌طور کلی موضوع تورم را رها کرده و برنامه مشخصی برای مدیریت آن ندارد و حتی در حوزه ارز نیز شاهد رهاشدگی هستیم.

زنگنه افزود: به نظر می‌رسد دولت بیش از آنکه کالابرگ را به‌عنوان یک ابزار مؤثر اقتصادی و حمایتی دنبال کند، از آن به‌عنوان نوعی واکسن اجتماعی استفاده می‌کند؛ یعنی بیشتر با هدف مدیریت افکار عمومی به آن توجه دارد، در حالی که از نظر اقتصادی، این اقدام به‌تنهایی اثر قابل‌توجهی نخواهد داشت و باید در کنار آن، مهار تورم هم مدنظر قرار گیرد.

دولت کالابرگ دهک‌های پایین را افزایش دهد

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره منابع دولت برای افزایش حمایت‌های معیشتی تصریح کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد دولت منابع لازم را در اختیار دارد و به‌راحتی می‌تواند میزان کالابرگ دهک‌های پایین درآمدی را افزایش دهد.

وی اظهار کرد: الان کالابرگ تبدیل به یارانه شده؛ یارانه‌ای که نقدی داده نمی‌شود و با آن مردم کالا خریداری می‌کنند. معتقدم ابتدا باید دولت را مکلف کنیم برنامه خود را برای مهار تورم ارائه دهد. این موضوع حتی در قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس نیز مورد توجه قرار گرفته و دولت باید برنامه مشخصی برای کنترل تورم داشته باشد.

درآمدهای دولت از محل تورم و افزایش نرخ ارز باید به مردم بازگردد

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس با بیان اینکه باید میان درآمدهای دولت و فشار تورمی تحمیل‌شده به مردم ارتباط برقرار شود، پیشنهاد کرد: به نظر من باید این موضوع را در قانون پیش‌بینی کنیم که هر درآمدی که دولت از محل افزایش تورم و افزایش قیمت ارز به دست می‌آورد، به سبد معیشتی مردم بازگردد تا دولت مجبور شود تورم را کنترل کند.

زنگنه با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال گذشته بیان کرد: درآمدهای مالیاتی دولت، حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است؛ در حالی که رشد اقتصادی کشور تقریباً صفر است. سؤال اینجاست که این افزایش درآمد از کجا حاصل شده است؟ بخش مهمی از آن ناشی از تورم است.

وی تأکید کرد: در واقع دولت از تورم ارتزاق می‌کند. اگر مجلس واقعاً پای کار باشد و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با جدیت بر این موضوع بایستند، باید دولت را مکلف کنند که حداقل ۵۰ درصد درآمدی را که از محل تورم برای خود ایجاد می‌کند، به منابع کالابرگ اختصاص دهد.

دولت باید برای کنترل تورم تلاش کند

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس افزود: اگر این موضوع در بودجه الزام‌آور شود، می‌توان محاسبه کرد که چه منابع قابل‌توجهی برای حمایت معیشتی از مردم فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، دولت نیز برای کنترل تورم تلاش خواهد کرد، زیرا در شرایط فعلی، عدم کنترل تورم هزینه مستقیمی برای دولت ندارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش محاصره اقتصادی و تحریم‌ها در افزایش قیمت‌ها گفت: نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را به محاصره اقتصادی و تحریم‌ها نسبت داد. برآورد ما نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان ناشی از رشد قیمت مواد اولیه و هزینه‌های مرتبط با تولید، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است که این افزایش نیز عمدتاً به مواد اولیه و هزینه‌های لجستیکی مربوط می‌شود.

زنگنه خاطرنشان کرد: بنابراین نمی‌توان تمام گرانی‌ها را به محاصره و فشارهای خارجی مرتبط دانست. بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از سوءمدیریت، ضعف نظارت و مشکلات داخلی است و باید این عوامل نیز به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرند.