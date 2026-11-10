به گزارش خبرنگار مهر، کاهش احتمال تشدید درگیری‌های خاورمیانه، فضای بازارهای مالی را بهبود بخشیده و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر سوق داده است.

به نوشته رویترز، در این معاملات، یورو با رشد ۰.۵۷ درصدی به ۱.۱۲۰۴ دلار رسید. همچنین دلار در برابر ین ژاپن ۰.۳۳ درصد کاهش یافت و در سطح ۱۵۸.۰۱ ین معامله شد.

پوند انگلیس نیز با افزایش ۰.۵ درصدی به ۱.۳۴۱۵ دلار رسید. در همین حال، شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از شش ارز مهم جهانی اندازه‌گیری می‌کند، ۰.۳۷ درصد کاهش یافت و به ۱۰۱.۸۴ واحد رسید.

یکی از عوامل اصلی تضعیف دلار، کاهش تقاضا برای این ارز به‌عنوان دارایی امن در پی بهبود فضای ژئوپلیتیکی بوده است.

در همین حال، کاهش قیمت نفت نیز بر تحولات بازارهای مالی تأثیر گذاشت. قیمت نفت برنت در معاملات گزارش‌شده ۳.۴ درصد کاهش یافت و به ۹۴ دلار و ۹۹ سنت در هر بشکه رسید.

تحلیلگران همچنین به وضعیت موقعیت‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران در بازار دلار اشاره کرده‌اند. حجم بالای موقعیت‌های خرید دلار موجب شده است ظرفیت رشد بیشتر این ارز در کوتاه‌مدت محدود شود و در مقابل، امکان تقویت ارزهایی مانند یورو افزایش یابد.

اکنون توجه معامله‌گران به انتشار آمار تورم مصرف‌کننده آمریکا معطوف شده است؛ شاخصی که می‌تواند بر انتظارات بازار از تصمیمات بعدی فدرال رزرو تأثیر بگذارد.

بر اساس نظرسنجی رویترز، انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه اکتبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته باشد. سرمایه‌گذاران همچنین احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر را حدود ۸۲ درصد برآورد کرده‌اند.

به این ترتیب، بازار ارز جهانی در شرایطی میان کاهش تقاضای دارایی‌های امن و نگرانی از سیاست پولی انقباضی آمریکا قرار گرفته است؛ عواملی که می‌توانند در روزهای آینده مسیر دلار و سایر ارزهای مهم را تعیین کنند.