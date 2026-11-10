به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهادی در حاشیه ادای احترام به مقام شامخ شهدای دانش‌آموز و معلم میناب با اشاره به ابعاد فاجعه دردناک و شهادت دانش‌آموزان مینابی اظهار داشت: شهدای میناب، سند زنده جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و گواهی بر صحت هشدارها و فرمایشات حکیمانه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری پیرامون «ذات خبیث و بدعهدی ذاتی استکبار» است. امروز ما حاصل آن هشدارها را با چشم خود از نزدیک می‌بینیم.

وی افزود: ان‌شاءالله با اقتدار روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با همت دانش‌آموزانی که راه این شهدا را ادامه می‌دهند، انتقام خون تک تک این شهدای عزیز گرفته خواهد شد و ریشه این رژیم‌های جنایتکار و کودک‌کش از عرصه روزگار برچیده خواهد شد.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه هدف اصلی این سفر، حضور در مشهد شهدای میناب و بررسی میدان برای تقویت زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی استان بوده است، تصریح کرد: همان‌گونه که «میناب» برای دانش‌آموزان ایران و جهان اسلام به نمادی ماندگار تبدیل شده است، به تعداد این دانش‌آموزان شهید، مدارس «شجره طیبه» در سراسر ایران اسلامی ساخته خواهد شد و نام این شهدای گرانقدر در تاریخ ماندگار خواهد شد.