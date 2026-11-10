به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شوقی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اهمیت پاسداشت مفاخر و بزرگان گیلان اظهار کرد: معرفی شخصیت‌های برجسته تاریخی و فرهنگی به نسل‌های آینده از اهداف مهم مدیریت شهری است.

وی با تأکید بر نقش رویدادهای فرهنگی در تحقق این هدف افزود: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و بزرگداشت مفاخر و شخصیت‌های تاریخی، علاوه بر معرفی هویت و پیشینه فرهنگی شهر، به ترویج فرهنگ احترام به حقوق دیگران و تقویت سرمایه اجتماعی کمک می‌کند.

شهردار رشت با اشاره به ضرورت تقویت مشارکت شهروندان در حل مسائل شهری تصریح کرد: در مسیر رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالبات عمومی، نباید همه انتظارات صرفاً معطوف به تصمیمات و اقدامات مسئولان باشد، بلکه همراهی و مشارکت مردم نیز نقش مؤثری در پیشبرد امور دارد.

شوقی از تعیین تکلیف پروژه احیای هفت کیلومتر از رودخانه زرجوب در ورودی شهر رشت خبر داد و بیان کرد: اجرای چنین پروژه‌هایی نشان می‌دهد که مسائل و مشکلات شهری قابل حل هستند، اما تحقق این مهم نیازمند برنامه‌ریزی، پیگیری و اهتمام جدی است.

وی همچنین با اشاره به نقش رویدادهای فرهنگی در توسعه تعاملات اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های شهر تصریح کرد: این رویدادها فرصتی برای تعامل میان استان‌ها و تبادل ظرفیت‌ها فراهم می‌کنند و شرکت‌کنندگان می‌توانند به‌عنوان سفیران فرهنگی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رشت را در شهرهای خود معرفی کنند.