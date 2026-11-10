خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: باران که می‌بارد، نگرانی خانواده‌های دانش‌آموزان در استان بوشهر فقط به آب‌گرفتگی معابر، وضعیت تردد و احتمال بروز حوادث محدود نمی‌شود؛ این روزها یک دغدغه دیگر هم به نگرانی آنها اضافه شده است؛ اینکه فردا مدارس دایر هستند یا قرار است کلاس‌های درس غیرحضوری برگزار شود؟

این نگرانی در بارندگی‌های اخیر رنگ جدی‌تری به خود گرفت؛ زمانی که در برخی شهرستان‌های استان بوشهر، اطلاعیه غیرحضوری شدن مدارس پس از آن منتشر شد که تعدادی از دانش‌آموزان خانه را ترک کرده و راهی مدرسه شده بودند.

برخی خانواده‌ها حتی زمانی از تعطیلی مدارس مطلع شدند که فرزندانشان به مدرسه رسیده بودند و فعالیت آموزشی آغاز شده بود؛ اتفاقی که پرسش‌هایی درباره زمان‌بندی تصمیم‌گیری و شیوه اطلاع‌رسانی دستگاه‌های مسئول ایجاد کرد.

حالا در شرایطی که پیش‌بینی‌ها از ورود سامانه بارشی جدید به استان بوشهر و فعالیت آن در روز چهارشنبه حکایت دارد، خانواده‌ها بار دیگر چشم‌انتظار تصمیم مسئولان درباره وضعیت مدارس هستند.

این بار اما مطالبه اصلی آنها تنها اعلام تعطیلی یا استمرار فعالیت مدارس نیست؛ بلکه می‌خواهند تکلیف روز تحصیلی فرزندانشان پیش از پایان شب مشخص شود تا صبح روز بعد با سردرگمی و تصمیم‌های دقیقه نودی مواجه نشوند.

از نگاه والدین، وقتی پیش‌بینی‌های هواشناسی از چند ساعت قبل امکان بررسی شرایط جوی را فراهم می‌کند، باید میان دستگاه‌های مسئول نیز هماهنگی لازم برای ارزیابی وضعیت و اطلاع‌رسانی به مردم وجود داشته باشد.

اعلام تعطیلی پس از خروج دانش‌آموزان از خانه، نه‌تنها برنامه خانواده‌ها را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند در شرایط نامساعد جوی، رفت‌وآمدهای غیرضروری و مخاطرات بیشتری ایجاد کند.

البته در کنار مطالبه اطلاع‌رسانی به‌موقع، دیدگاه دیگری نیز میان خانواده‌ها وجود دارد؛ اینکه تعطیلی مدارس باید متناسب با شدت واقعی بارندگی و شرایط ایمنی مناطق باشد و در روزهایی که بارش‌ها خطر جدی ایجاد نمی‌کنند، استمرار آموزش در اولویت قرار گیرد.

به این ترتیب، مسئله پیش‌روی مسئولان استان دو بخش دارد؛ تصمیم‌گیری دقیق درباره ضرورت تعطیلی و اعلام به‌موقع آن؛ موضوعی که با نزدیک شدن سامانه بارشی جدید، بار دیگر به آزمونی برای مدیریت شرایط جوی در استان بوشهر تبدیل شده است.

فعالیت سامانه بارشی از عصر سه‌شنبه

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از تقویت سامانه بارشی جدید و آغاز فعالیت آن در استان از عصر سه‌شنبه خبر داد و گفت: این سامانه به‌تدریج بخش‌هایی از استان و مناطق دریایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بیشترین فعالیت آن برای روز چهارشنبه پیش‌بینی شده است.

پیام مساعدی اظهار کرد: فعالیت این سامانه ابتدا در برخی مناطق آغاز می‌شود و به‌تدریج گستره بیشتری از استان، به‌ویژه نواحی مرکزی و جنوبی را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی افزود: در مدت فعالیت سامانه، بارش باران در برخی نقاط به شکل رگبار و همراه با رعدوبرق خواهد بود و احتمال وقوع تندبادهای لحظه‌ای و بارش تگرگ نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به پیامدهای احتمالی این شرایط جوی تصریح کرد: آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، طغیان مسیل‌ها و مسیرهای عبور آب، خسارت به سازه‌های سبک و سنگین، احتمال ریزش کوه و آسیب به بخش کشاورزی از مخاطرات احتمالی این سامانه است.

خانواده‌ها خواستار اعلام تعطیلی از شب قبل هستند

یکی از والدین دانش‌آموزان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر قرار است مدارس به دلیل شرایط جوی تعطیل یا غیرحضوری شوند، این تصمیم باید از شب قبل اعلام شود تا خانواده‌ها بتوانند برای روز بعد برنامه‌ریزی کنند.

محمد افزود: درست نیست دانش‌آموز صبح زود از خانه خارج شود و مسیر مدرسه را طی کند، اما پس از آغاز ساعت آموزشی خبر تعطیلی اعلام شود. این وضعیت هم دانش‌آموزان را سردرگم می‌کند و هم برای خانواده‌ها مشکل به وجود می‌آورد.

یکی دیگر از والدین دانش‌آموزان نیز با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی زودهنگام گفت: خانواده‌ها باید پیش از آغاز روز تحصیلی از وضعیت مدارس مطلع باشند و فرصت کافی برای تصمیم‌گیری داشته باشند.

فاطمه ادامه داد: مسئولان می‌توانند با بررسی پیش‌بینی‌های هواشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، در صورت ضرورت تعطیلی را از شب قبل اعلام کنند تا دانش‌آموزان مجبور نباشند به مدرسه بروند و پس از آن با خبر تعطیلی روبه‌رو شوند.

تعطیلی آموزش باید متناسب با شدت بارندگی باشد

یکی دیگر از والدین دانش‌آموزان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعلام به‌موقع وضعیت مدارس ضروری است، اما نباید هر پیش‌بینی بارندگی به تعطیلی آموزش منجر شود.

جعفر افزود: گاهی مدارس به دلیل احتمال بارندگی تعطیل می‌شوند، اما در عمل بارش‌ها شدت چندانی ندارند و امکان برگزاری کلاس‌ها وجود دارد. در چنین شرایطی بهتر است از توقف غیرضروری آموزش و تحصیل دانش‌آموزان جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: سلامت و ایمنی دانش‌آموزان باید در اولویت باشد، اما تصمیم‌ها نیز باید متناسب با شرایط واقعی جوی گرفته شود تا روزهای آموزشی بدون ضرورت از دست نرود.

وضعیت مدارس پس از بررسی شرایط اعلام می‌شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فعالیت مدارس در روز چهارشنبه اظهار کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه به میزان و شدت بارندگی‌ها، مناطق تحت تأثیر سامانه و مدت ماندگاری بارش‌ها بستگی دارد.

کوروش دهقان افزود: با توجه به هشدار هواشناسی و پیش‌بینی‌های موجود، اگر شرایط جوی به همین شکل ادامه یابد و بارندگی‌ها شدت بیشتری پیدا نکند، مدارس استان روز چهارشنبه فعالیت عادی خواهند داشت.

پس از دریافت آخرین اطلاعات هواشناسی و ارزیابی شرایط، نتیجه نهایی درباره وضعیت فعالیت مدارس در روز چهارشنبه امشب اعلام می‌شود وی تصریح کرد: در صورت تغییر شرایط جوی، افزایش شدت بارش‌ها یا تأثیرگذاری سامانه بر مناطق مختلف استان، موضوع فعالیت مدارس با بررسی شرایط و هماهنگی آموزش و پرورش تصمیم‌گیری خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: پس از دریافت آخرین اطلاعات هواشناسی و ارزیابی شرایط، نتیجه نهایی درباره وضعیت فعالیت مدارس در روز چهارشنبه امشب اعلام می‌شود.

دهقان همچنین از خانواده‌ها خواست اخبار مربوط به فعالیت مراکز آموزشی را از طریق رسانه‌های رسمی و اطلاعیه‌های دستگاه‌های مسئول دنبال کنند و به اخبار تأییدنشده در فضای مجازی توجه نداشته باشند.

اطلاع‌رسانی به‌موقع؛ حلقه مهم مدیریت بحران

با توجه به پیش‌بینی بارندگی در روز چهارشنبه، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی تنها به بررسی میزان بارش و تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس محدود نمی‌شود؛ زمان اعلام این تصمیم نیز بخشی مهم از مدیریت شرایط اضطراری است.

تجربه روزهای اخیر نشان داد که حتی تصمیم درست برای غیرحضوری شدن مدارس، اگر پس از خروج دانش‌آموزان از خانه اعلام شود، می‌تواند خانواده‌ها را با مشکلاتی روبه‌رو کند. از این رو انتظار می‌رود مدیریت بحران و آموزش و پرورش استان با هماهنگی و استفاده از آخرین داده‌های هواشناسی، در صورت ضرورت تعطیلی، اطلاعیه نهایی را در ساعات شب قبل منتشر کنند.

در کنار این موضوع، پرهیز از تعطیلی غیرضروری و توجه به استمرار آموزش نیز مطالبه بخشی از خانواده‌هاست؛ دو نکته‌ای که نشان می‌دهد تصمیم‌گیری درباره مدارس باید هم دقیق و متناسب با مخاطرات جوی باشد و هم به‌موقع به اطلاع مردم برسد.