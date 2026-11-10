به گزارش خبرنگار مهر این نشست ظهر امروز در ادامه سلسله جلسات «سه‌شنبه‌های تشکلی» و با حضور مجتبی بوربور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان، نمایندگان اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت، اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن آرد و جمعی از مسئولان و فعالان این حوزه برگزار شد.

سه‌شنبه‌های تشکلی، بستری برای پیگیری مستقیم مطالبات فعالان اقتصادی است



مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به رویکرد این اداره‌کل در توسعه تعامل با تشکل‌های اقتصادی اظهار کرد: سلسله نشست‌های «سه‌شنبه‌های تشکلی» با هدف گفت‌وگوی مستقیم، شناسایی مسائل و چالش‌های بخش تولید و پیگیری راهکارهای اجرایی برای رفع موانع فعالیت تشکل‌های صنعتی، صنفی و تعاونی استان برگزار می‌شود.



وی با بیان اینکه بیش از ۱۶۰ تشکل صنعتی و صنفی در استان البرز فعالیت دارند، افزود: البرز از ظرفیت تشکل‌گرایی قابل توجهی برخوردار است و بسیاری از فعالان و اعضای هیئت‌مدیره انجمن‌های تخصصی صنایع همگن استان، در سطح ملی نیز از صاحب‌نظران و چهره‌های اثرگذار حوزه صنعت محسوب می‌شوند.



انصاری خاطرنشان کرد: تاکنون در قالب این برنامه، نشست‌های رودررو با حدود ۱۹ تشکل صنعتی برگزار شده و مسائل و مطالبات آن‌ها به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است؛ در این جلسات نیز تصمیمات و مصوبات مؤثری برای پیگیری و رفع مشکلات، به‌ویژه در سطح استان، اتخاذ شده است.



تأمین نقدینگی؛ مهم‌ترین مطالبه واحدهای تولیدی آرد



مدیرکل صمت البرز با تشریح مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان صنعت آرد، تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید گندم است؛ چراکه با تغییر سازوکار تأمین گندم و اجرای سیاست‌های جدید در حوزه عرضه گندم و تأمین آرد صنف و صنعت، بخشی از نیاز واحدهای تولیدی باید از طریق منابع غیردولتی، خرید از بازار داخلی یا واردات تأمین شود.



وی ادامه داد: این شرایط، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را افزایش داده و تأمین منابع مالی را به یکی از مطالبات جدی این صنعت تبدیل کرده است.



انصاری تصریح کرد: با دستور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز مقرر شد موضوع در قالب تشکیل کمیته تسهیلات پیگیری شود تا با استفاده از ظرفیت منابع داخلی بانک‌ها و تسهیلات تبصره‌ای، زمینه تأمین مالی و حمایت از واحدهای تولیدی آرد فراهم شود.



وی همچنین از بررسی دغدغه‌های فعالان این حوزه درباره تعدد حضور کارشناسان و دستگاه‌های نظارتی در واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: مقرر شد با حضور دستگاه‌های متولی، جلسات کارشناسی برای بررسی این موضوع و دستیابی به راهکارهای مناسب برگزار شود.



البرز؛ قطب نخست تولید آرد کشور از نظر تعداد واحدهای تولیدی



مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه این استان در صنعت آرد اظهار کرد: البرز با برخورداری از ۲۴ واحد تولیدی آرد، از نظر تعداد واحدها در جایگاه نخست کشور قرار دارد و ظرفیت ایجادشده برای تولید آرد در استان به بیش از سه میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسیده است.



وی افزود: در کنار این ظرفیت تولیدی، زیرساخت‌های گسترده‌ای در حوزه ذخیره‌سازی گندم نیز در استان ایجاد شده و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن ظرفیت سیلوسازی در البرز وجود دارد؛ ظرفیتی راهبردی که بهره‌برداری حداکثری از آن می‌تواند نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی و پایداری زنجیره تأمین ایفا کند.



حرکت به‌سوی تکمیل زنجیره ارزش راهبردی گندم، آرد و نان



انصاری با تأکید بر اهمیت نگاه زنجیره‌ای به صنعت غذا خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های استان البرز تنها به تولید آرد محدود نمی‌شود، بلکه صنایع متعددی در حوزه فرآوری غلات، محصولات مبتنی بر گندم و آرد و صنایع وابسته به آرد صنف و صنعت در این استان فعالیت دارند.



وی تأکید کرد: یکی از رویکردهای مهم مدیریت اقتصادی استان، تکمیل و تقویت زنجیره ارزش راهبردی گندم، آرد و نان و توسعه پیوند میان حلقه‌های مختلف این زنجیره است تا ضمن رفع چالش‌های موجود، از ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی البرز برای افزایش بهره‌وری، پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی کشور به بهترین شکل استفاده شود.



مدیرکل صمت البرز در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار نشست‌های تخصصی، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی، موانع پیش‌روی تولیدکنندگان برطرف شده و زمینه برای توسعه و ارتقای جایگاه صنعت آرد استان فراهم شود.