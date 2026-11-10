جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر از معرفی هفت پروژه اولویت‌دار استان برای دریافت اعتبار به وزارت متبوع خبر داد و اظهار کرد: این پروژه‌ها در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ تکمیل می‌شوند.

وی افزود: در حوزه صنایع‌دستی، تکمیل مجتمع آموزشی نمایشگاهی صنایع‌دستی پارس‌آباد با پیشرفت ۸۰ درصد در اولویت است. در حوزه گردشگری نیز تأمین زیرساخت دو پروژه و تکمیل راه دسترسی و برق‌رسانی چهار پروژه با سرمایه‌گذاری ۳ همت و اشتغال بیش از ۴۰۰ نفر در حال اجراست.

جباری تصریح کرد: تکمیل موزه باستان‌شناسی مشگین‌شهر، مرمت جمعه مسجد اردبیل و تکمیل رواق‌ها و کاشی‌کاری سر در مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی از اولویت‌های میراث‌فرهنگی تا پایان سال جاری است.