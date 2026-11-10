به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت شهری تهران در ادامه اجرای برنامه‌های خدماتی، عمرانی و اجتماعی در مناطق مختلف پایتخت، مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار داده است؛ از توسعه و بهسازی روشنایی بوستان‌ها و افزایش ظرفیت پارکینگ‌های مکانیزه گرفته تا برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و اجرای برنامه‌های ورزشی ویژه بانوان. در ادامه، مروری بر تازه‌ترین اقدامات شهرداری مناطق ۲، ۱۰ و ۱۴ تهران خواهیم داشت.

منطقه ۱۴ | نصب بیش از ۷۰۰ پروژکتور جدید در بوستان‌ها و فضاهای عمومی

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۴ از اجرای طرح توسعه و بهسازی شبکه روشنایی بوستان‌ها و فضاهای عمومی این منطقه با هدف رفع نقاط تاریک و افزایش امنیت شهروندان خبر داد.

شهرداری منطقه ۱۴، علیرضا رباطی، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اشاره به اهمیت روشنایی مناسب در افزایش امنیت و سرزندگی فضاهای شهری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری اقدامات گسترده‌ای برای توسعه و بهسازی شبکه روشنایی در سطح منطقه انجام شده است.

وی افزود: در این راستا تاکنون بیش از ۸ هزار متر طول کابل‌کشی انجام شده و بیش از ۷۰۰ پروژکتور و ۱۰۰ پایه چراغ جدید در بوستان‌ها و فضاهای عمومی منطقه نصب شده است که نقش مؤثری در تقویت روشنایی و رفع نقاط کم‌نور داشته است.

رباطی با اشاره به تداوم این اقدامات در نواحی مختلف منطقه گفت: طی هفته‌های اخیر و در ادامه طرح بهسازی روشنایی، بیش از ۱۲۰ شعله روشنایی در بوستان‌ها و فضاهای سبز نواحی مورد رسیدگی، بازبینی و رفع خاموشی قرار گرفته است.

وی افزود: این عملیات در بوستان‌هایی همچون باغبان، نسترن، زیتون، فتح، ابریشم، میناب، یاقوت، سرور، لاله، سلیمانی، سهند، گلنما، معین، پرستار، باغراه مهر و نبرد اجرا شده است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۴ خاطرنشان کرد: پایش مستمر وضعیت روشنایی بوستان‌ها، شناسایی نقاط نیازمند تقویت نور، رسیدگی به خاموشی‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات روشنایی فضاهای سبز و عمومی با هدف ارتقای ایمنی و افزایش کیفیت بهره‌مندی شهروندان ادامه دارد.

منطقه ۲ | جشنواره انار در بوستان پرواز برگزار می‌شود

جشنواره انار با برپایی غرفه‌های عرضه انار و فرآورده‌های آن، دست‌ساخته‌های هنری و سوغات نقاط مختلف کشور و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در بوستان پرواز منطقه ۲ میزبان شهروندان است.

منطقه ۲، مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ با اشاره به برگزاری این جشنواره اظهار کرد: جشنواره انار با هدف بهره‌مندی خانواده‌ها از برنامه‌های فرهنگی و هنری در فضایی بانشاط، آشنایی شهروندان با مزایا و خواص انار و حمایت از باغداران و تولیدکنندگان این محصول در بوستان پرواز برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره بخش‌های متنوعی از جمله عرضه انار و مشتقات آن، دست‌ساخته‌های هنری و سوغات نقاط مختلف ایران را شامل می‌شود.

صالحی ادامه داد: در کنار غرفه‌های عرضه انار و معرفی خواص و فرآورده‌های آن، برنامه‌های فرهنگی و هنری نیز با هدف ایجاد فضایی پرنشاط برای شهروندان اجرا می‌شود.

منطقه ۱۰ | راه‌اندازی ایستگاه ورزش صبحگاهی ویژه بانوان

نخستین جلسه ایستگاه تندرستی و ورزش صبحگاهی ویژه بانوان منطقه ۱۰ با حضور مربی و با هدف ارتقای سلامت و افزایش آمادگی جسمانی بانوان برگزار شد.

این برنامه در نمازخانه منطقه ۱۰ و در قالب طرحی هفتگی و مستمر، با همکاری قرارگاه داخلی توان‌افزایی و آمادگی رزمی حوزه مقاومت بسیج شهدای مرصاد و اداره ورزش شهرداری منطقه ۱۰ اجرا شده است.

تداوم برنامه‌های ورزشی به‌صورت هفتگی

ایستگاه تندرستی و ورزش صبحگاهی با رویکرد ترویج فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی، حفظ آمادگی جسمانی و ارتقای سطح سلامت بانوان طراحی شده و قرار است به‌صورت منظم و هفتگی ادامه یابد.

این برنامه در راستای توسعه فعالیت‌های ورزشی و توجه به سلامت بانوان در منطقه ۱۰ تهران برگزار می‌شود.