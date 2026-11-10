به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سالیانه هئیت ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی استان هرمزگان با حضور مهرعلی باران‌چشمه، رئیس فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی جمهوری اسلامی ایران، مهدی فولادی مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع برگزار شد.

این مجمع در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد و طی آن گزارش عملکرد سال گذشته هیئت، گزارش مالی خزانه‌دار، گزارش بازرسی و برنامه‌های سال جدید ارائه شد و در ادامه رأی‌گیری صورت گرفت.

مهدی فولادی، مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان، در این نشست با تاکید بر ضرورت برگزاری مشورتی مجامع عمومی اظهار داشت: اعضای مجمع باید بتوانند نظرات و دیدگاه‌های خود را بدون محدودیت مطرح کنند تا زمینه تصمیم‌گیری بهتر برای توسعه این رشته فراهم شود.

وی با اشاره به ریشه‌های مذهبی، فرهنگی و تاریخی ورزش زورخانه‌ای افزود: این رشته با اعتقادات و سنت‌های ایرانیان عجین شده و علاوه بر تربیت جسم، نقش مهمی در پرورش روح و تقویت ارزش‌های معنوی دارد.

فولادی با اشاره به کمبود زیرساخت‌های ورزش زورخانه‌ای در استان تصریح کرد: این کمبودها نباید مانع فعالیت و توسعه این رشته شود، بلکه باید با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، از ظرفیت‌های موجود برای آموزش و گسترش فعالیت‌ها استفاده کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان همچنین بر ضرورت فعال‌سازی شهرستان‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت هیئت ورزش دانش‌آموزی و آغاز فعالیت‌های آموزشی در مدارس تاکید کرد و گفت: در بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌ها، تامین نیروی انسانی و استعدادیابی در این رشته تلاش خواهیم کرد.

وی آموزش صحیح نوجوانان و جوانان و ترویج آداب و رسوم زورخانه‌ای را از اولویت‌های این حوزه دانست و بر استفاده عمومی از ظرفیت فضاهای ورزشی و رفع موانع موجود با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها تاکید کرد.