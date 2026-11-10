حجت‌الاسلام علی اکبر نژاد صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حضرت زهرا (س)لگوی هر زن و مردی است، اظهار کرد: بانوان می‌توانند با تأسی به سیره ایشان، دو درس مهم و ماندگار را در زندگی خود عملی کنند.

مدیر بنیاد نوجوان استان گیلان، با اشاره به نخستین درس، تربیت فرزند را از مهم‌ترین وظایف بانوان برشمرد و افزود: حضرت زهرا (س) فرزندانی تربیت کرد که معرفت و شناختشان نسبت به خداوند باریتعالی بالا بود و در جان خویش برای ولایت تاب‌آور ماندند.

وی با بیان اینکه فرزندان صالح با معرفت و شناخت، از ولایت حمایت می‌کنند،گفت: بانوان امروز نیز می‌توانند با الگو گیری از زهرای مرضیه (س) فرزندانی صالح و ولایت‌مدار تربیت کنند.

حجت‌الاسلام نژاد صفری دومین درس سیره حضرت زهرا س)را پوشش و حجاب دانست و گفت: آن حضرت با تأسی از نبی مکرم اسلام و دستوری که از جانب خداوند باریتعالی درباره حجاب وجود دارد،پوششی را برگزید که او را پیش خدا زیباتر می‌کرد و اجر و ارزش قربش را پیش خداوند بالا می‌برد.

وی با اشاره به شرایط سخت دوران آن حضرت تصریح کرد: حضرت زهرا (س) با اینکه در آن بحبوحه و بحران بودند و دشمنان به خانه ایشان آمدند و آن جسارت‌ ها را به آن حضرت کردند، حجاب و پوشش خود را حفظ کردند و این رفتار، الگویی عملی برای بانوان است.

مدیر بنیاد نوجوان استان گیلان با یادآوری اینکه بیش از ده آیه قرآن درباره عفاف و حجاب وجود دارد، اظهار کرد: بانوان امروز باید به این مسئله توجه داشته باشند و با تأسی به حضرت زهرا (س) که سرآمد بانوان است، در تربیت فرزند ولایت‌مدار و حفظ حجاب و عفاف کوشا باشند.

وی افزود:بانوان با پیروی از سیره حضرت زهرا (س) هم می توانند در عرصه خانواده نقش‌آفرین باشند و هم با حفظ عفاف و حجاب، در جامعه حضوری مؤثر ارزشمند داشته باشند.