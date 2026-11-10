به گزارش خبرگزاری مهر، مهرعلی باران‌چشمه، در مجمع عمومی سالیانه هیئت ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی استان هرمزگان، بر ضرورت توسعه این رشته در شهرستان‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت مدارس و ترویج فرهنگ پهلوانی در جامعه تاکید کرد.

باران‌چشمه در این نشست که با حضور مهدی فولادی مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع برگزار شد، با اشاره به اهمیت برگزاری منظم مجامع عمومی اظهار داشت: در مجمع سالیانه، گزارش عملکرد هیئت، گزارش مالی خزانه‌دار، گزارش بازرسی و برنامه‌های سال جدید ارائه و پس از آن رأی‌گیری انجام می‌شود.

وی با تاکید بر جایگاه معنوی و اعتقادی ورزش زورخانه‌ای گفت: این رشته یکی از میراث‌های ارزشمند فرهنگی و اعتقادی کشور است و مسئولان نظام نیز به جایگاه آن توجه ویژه دارند؛ بنابراین باید با استفاده از توان و امکانات موجود، برای توسعه و معرفی آن تلاش کنیم.

رئیس فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی با اشاره به اجرای برنامه‌های این رشته در مناسبت‌ها و رویدادهای ملی و بین‌المللی افزود: در دو نوبت در محضر امام شهید(ره) برنامه ورزش زورخانه‌ای اجرا شد که مورد تایید قرار گرفت و در پی آن، بر اجرای این ورزش ۱۰ دقیقه پیش از آغاز رویدادهای ملی و بین‌المللی تاکید شد تا ظرفیت‌ها و ارزش‌های این رشته به جهانیان معرفی شود.

باران‌چشمه با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به پیشکسوتان و نسل جوان تصریح کرد: احترام به بزرگان و پیشکسوتان جایگاه ویژه‌ای در این رشته دارد، اما نباید از نوجوانان و جوانان غافل شویم.

وی استفاده از ظرفیت مدارس و هیات ورزش دانش‌آموزی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: اجرای طرح شهید طوقانی در میادین شهر و در حضور مردم و مسئولان می‌تواند نقش موثری در معرفی این ورزش داشته باشد و نشان دهد که ورزش زورخانه‌ای رشته‌ای پویا و زنده است.

رئیس فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی در پایان بر مسئولیت همگانی برای حفظ، توسعه و ترویج این میراث فرهنگی و معنوی تاکید کرد.