به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمزه‌لوپاک ظهرسه شنبه در دویست‌وشصت‌وششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر زنجان با تأکید بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای توسعه شهر، گفت: همکاری مجموعه‌های استانی و ملی با شورا و شهرداری نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌های شهری و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان دارد.

وی با بیان اینکه رویکرد شورای ششم، کار و خدمت به مردم است، افزود: دست یاری خود را به سوی همه مسئولان دراز می‌کنیم و از حمایت‌های آنان قدردانی داریم؛ چراکه نتیجه تعامل و همکاری دستگاه‌های مختلف در نهایت به نفع مردم خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضاهای شهری، تصریح کرد: پیگیری‌ها و رایزنی‌های صورت‌گرفته در دوره‌های گذشته برای واگذاری برخی زمین‌ها به شهرداری، زمینه ساماندهی این مناطق و ایجاد فضاهای مناسب را فراهم کرده است.

حمزه‌لوپاک با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: دولت، مدیران دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و مجموعه‌های انتظامی باید در کنار یکدیگر و با هم‌افزایی فعالیت کنند؛ چراکه تعامل و همکاری این مجموعه‌ها به توسعه شهر و بهبود شرایط زندگی مردم منجر می‌شود و هرگونه واگرایی و خنثی کردن ظرفیت‌های یکدیگر، در نهایت به زیان شهروندان خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به بارندگی‌های شدید روزهای اخیر در زنجان اظهار کرد: با وجود بارش‌های نسبتاً شدید و سیل‌آسا، وضعیت بیشتر مناطق شهر عادی بود و تنها در چند نقطه مشکلاتی مشاهده شد که بخشی از آن نیز به دلیل اجرای پروژه‌های عمرانی بود.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اقدامات مدیریت شهری برای ساماندهی آب‌های سطحی افزود: مطالعات و برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه انجام شده و طرح‌های مرتبط نیز در شورای شهر به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به آب‌گرفتگی در محدوده بلوار شهید سلیمانی بیان کرد: عملیات اجرایی پروژه‌های زیرساختی از جمله احداث کانال در این محدوده در حال انجام است و با تکمیل این طرح‌ها، بخشی از مشکلات موجود برطرف خواهد شد.

حمزه‌لوپاک با تأکید بر ضرورت آمادگی مدیریت شهری برای فصل زمستان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای مواجهه با بارش‌های زمستانی در دستور کار قرار دارد و جلسات مرتبط در کمیسیون خدمات شهری شورا با هدف آمادگی هرچه بیشتر شهر ادامه دارد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی تعدادی از پروژه‌های شهری خبر داد و گفت: جزئیات این برنامه‌ها از سوی شهرداری به اطلاع رسانه‌ها و شهروندان خواهد رسید و تلاش داریم در هفته‌های آینده به‌صورت مستمر شاهد بهره‌برداری از پروژه‌ها و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های جدید باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با تأکید بر پرهیز از کلنگ‌زنی پروژه‌های فاقد پشتوانه اجرایی افزود: تلاش مدیریت شهری بر این است که پروژه‌هایی برای آغاز عملیات اجرایی انتخاب شوند که مقدمات اجرای آن‌ها فراهم شده و حداقل بخشی از پیشرفت فیزیکی را داشته باشند تا پس از مراسم کلنگ‌زنی، اجرای طرح‌ها با وقفه مواجه نشود.

حمزه‌لوپاک ابراز امیدواری کرد که طی سه تا چهار ماه آینده، شهروندان زنجانی از نتایج اجرای بخشی از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بهره‌مند شوند و مدیریت شهری با تداوم تلاش‌ها و همکاری دستگاه‌های مختلف، اقدامات مؤثرتری در مسیر توسعه شهر و ارتقای خدمات شهری انجام دهد.