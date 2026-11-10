به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود فرزانه با تشریح برنامه‌های به‌نشر در سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، شعار امسال با عنوان «با کتاب گفت‌وگو کنیم» را ناظر بر سه سطح ارتباط افراد با کتاب، گفت‌وگوی میان افراد درباره کتاب و گفت‌وگوی جامعه با مسائل خود از طریق کتاب دانست و گفت: در این میان، نقش کتاب در شناخت و تحلیل مسائل اجتماعی و کمک به سیاست‌گذاری فرهنگی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به توجه تولیت آستان قدس رضوی به توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی و حمایت از کتابخانه‌های مناطق محروم اظهار کرد: در سال‌های گذشته، با حمایت ایشان طرح اهدای کتاب به کتابخانه‌های کم‌برخوردار اجرا شده و امسال نیز در ادامه همین مسیر، فاز کشوری طرح «آفتاب مهربانی» اجرا می‌شود.

فرزانه با اشاره به عملکرد دوره نخست این طرح بیان کرد: سال گذشته ۵۵ هزار جلد کتاب به ۱۶۰ کتابخانه در مناطق محروم اهدا شد. همچنین تجهیز کتابخانه روستای بهار و کتابخانه روستای سفلی مالکی از دیگر اقدامات به‌نشر در حوزه توسعه دسترسی به کتاب بوده است.

مدیرعامل به‌نشر درباره برنامه امسال توضیح داد: در طرح «آفتاب مهربانی کشوری»، مجموعه‌ای از کتاب‌های منتشرشده به‌نشر در موضوعات متنوع و تعداد بالا، و سایرناشران کل کشور طی مراسمی به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، اهدا خواهد شد. در این مرحله، بیش از 826 کتابخانه در نقاط مختلف کشور کتاب‌های اهدایی دریافت می‌کنند.

تازه‌های نشر و رویدادهای فرهنگی به‌نشر

فرزانه در ادامه به برنامه‌های انتشاراتی به‌نشر اشاره کرد و گفت: برگزاری مراسم افتتاحیه پردیس کتاب سجاد انتشارات به‌نشر در مشهد، انتشار بیست‌وچهارمین شماره ماهنامه «کتاب رضوی» و کتاب «رستاخیز آه» از جمله برنامه‌های این مجموعه در هفته کتاب است.

وی با اشاره به اینکه فروشگاه کتاب به‌نشر در شعبه سجاد که در ماه‌های گذشته در حال نوسازی بود، همزمان با هفته کتاب بازگشایی می‌شود، افزود: این فروشگاه پس از بازگشایی با ظاهر و چیدمان جدید و معماری زیباتر پذیرای علاقه‌مندان به کتاب خواهد بود.

فرزانه درباره کتاب «رستاخیز آه» توضیح داد: این اثر به کوشش مهدی قزلی گردآوری شده و شامل روایت‌های داستانی و مستند ۲۳ نویسنده درباره رهبر شهید و مراسم تشییع ایشان است. نویسندگان در این مجموعه، از زاویه تجربه‌ها و خاطرات شخصی خود، دیدارها و همراهی‌ها، واکنش مردم به خبر شهادت و حضور در مراسم تشییع را روایت کرده‌اند و به این ترتیب، وجوه مختلف این رویداد و تأثیر آن بر حافظه جمعی مردم به تصویر کشیده شده است.

مدیرعامل انتشارات به‌نشر، انتشار کتاب‌های «کلاه شاپو»، «من هم عاشق شدم»، «فرشته‌های باغ زیتون»، «بال‌های سرخ فرمانده» و «سیمرغ کوه قاف» را از دیگر برنامه‌های انتشاراتی این مجموعه برشمرد.

فرزانه همچنین از ارائه تخفیف‌های ویژه در فروشگاه‌های کتاب به‌نشر و پایگاه فروش اینترنتی این انتشارات خبر داد و گفت: برگزاری پانزدهمین جلسه «عصرانه داستان‌نویسان رضوی» نیز از دیگر برنامه‌های فرهنگی به‌نشر در هفته کتاب است.

کتاب؛ ابزاری برای تقویت هویت فرهنگی

فرزانه در ادامه با تأکید بر نقش کتاب در حفظ و تقویت هویت فرهنگی و اعتقادی جامعه، ترویج مطالعه را یکی از راه‌های مواجهه با جنگ ترکیبی دشمنان دانست و گفت: برنامه‌های حوزه کتاب در آستان قدس رضوی با رویکرد ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی طراحی و اجرا می‌شوند.

وی ادامه داد: در شرایطی که جنگ ترکیبی ابعاد مختلفی پیدا کرده است، خواندن و ترویج کتاب‌خوانی دو ابزار مهم برای تقویت هویت و بنیان‌های فکری جامعه به شمار می‌روند و می‌توانند آمادگی فرهنگی و فکری جامعه را برای مواجهه با این شرایط افزایش دهند.

مدیرعامل انتشارات به‌نشر همچنین مطالعه را از عوامل مؤثر در رشد شخصیت، تحول اخلاقی و دینی و شکل‌گیری جامعه دانست و تصریح کرد: کتاب‌خوانی می‌تواند افراد را به استفاده از دانش و محتوای کتاب برای شناخت و حل مسائل زندگی تشویق کند. گسترش این رویکرد نیز به توسعه کمی و کیفی مطالعه در میان گروه‌های مختلف اجتماعی کمک خواهد کرد.