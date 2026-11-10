به گزارش خبرگزاری مهر، «نهج‌الزهرا» با تنظیم موضوعی احادیث و روایات منقول از حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، امکان دسترسی و مطالعه آسان‌تر این معارف را برای مخاطبان فراهم می‌کند.

کتاب «نهج‌الزهراء» مجموعه‌ای از سخنان، احادیث و روایات نقل‌شده از حضرت فاطمه زهرا(س) است که در آن متن عربی روایات همراه با ترجمه فارسی ارائه شده است. مطالب کتاب در قالب مدخل‌های موضوعی و بر اساس ترتیب حروف الفبا تنظیم شده‌اند تا مراجعه به موضوعات مختلف برای خوانندگان آسان‌تر باشد.

این مجموعه طیف متنوعی از موضوعات مرتبط با زندگی و شخصیت حضرت زهرا(س) را دربرمی‌گیرد؛ از جمله ازدواج و مناسبات خانوادگی، تربیت فرزندان، حجاب، ارتباط با پیامبر اکرم(ص)، فضائل و جایگاه آن حضرت و همچنین مباحثی درباره شفاعت و مقام ایشان در برزخ و قیامت.

بخشی از کتاب به موضوعات مرتبط با حضور اجتماعی حضرت فاطمه(س) اختصاص دارد. روایات مربوط به دفاع از امیرالمؤمنین(ع)، ماجرای فدک، خطبه حضرت در مسجد مدینه، جهاد تبیین و مواضع ایشان در برابر تحولات پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، از جمله مطالب گردآوری‌شده در این اثر است.

«نهج‌الزهراء» تلاش دارد با گردآوری روایات پراکنده در موضوعات گوناگون و ارائه آن‌ها در قالبی منظم، زمینه مراجعه و شناخت ابعاد مختلف شخصیت و معارف حضرت فاطمه زهرا(س) را فراهم آورد.

«نهج‌الزهراء؛ سخنان فاطمه زهرا(س)» در ۲۱۸ صفحه و با شمارگان ۲۰۰ نسخه، در چاپ نخست توسط انتشارات چاپ و نشر بین‌الملل روانه بازار کتاب شده است.