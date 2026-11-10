به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت لوازم و محتویات خودرو و مشاعات ساختمانی، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات تخصصی موفق شدند ۹ سارق را شناسایی و دستگیر کنند که متهمان در جریان تحقیقات به ارتکاب ۱۶ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه و ایمن‌سازی خودروها و مشاعات ساختمانی، هرگونه مورد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.