به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی ظهر سه شنبه در نشست بررسی راهکارهای بهره‌گیری از طرح نشان‌دار کردن مالیات در خراسان جنوبی اظهار کرد: این نشست با دو هدف بررسی چالش‌های اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در سطح ملی و استانی و همچنین شناسایی راهکارهای استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی پروژه‌های استان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، با حضور مدیران امور مالیاتی، اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مقررات موجود و اقتضائات خاص استان به‌صورت دقیق بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی جمع‌بندی شد تا در سطح ملی پیگیری شود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی زودهنگام برای اجرای طرح در سال ۱۴۰۶ بیان کرد: باید از هم‌اکنون نقاط ضعف دوره‌های گذشته شناسایی و برطرف شود و پروژه‌های واجد شرایط، با رعایت سه شرط تعیین‌شده، برای بهره‌مندی از این ظرفیت پیش‌بینی شوند.

هاشمی ادامه داد: انتظار داریم با اصلاح نواقص موجود و برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های اجرایی، خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۶ در زمینه نشان‌دار کردن مالیات به جایگاه برتر در سطح کشور دست یابد.

سهم بیشتر استان‌های محروم از مالیات‌های نشان‌دار

وی یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های موجود را سقف یک‌درصدی مالیات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای نشان‌دار کردن مالیات در سطح ملی دانست و گفت: این محدودیت به‌ویژه برای استان‌هایی مانند خراسان جنوبی که با کمبود زیرساخت‌های اساسی مواجه هستند، مشکلاتی ایجاد می‌کند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس تصریح کرد: پیشنهاد ما افزایش این سهم و در نظر گرفتن سهم بیشتر برای استان‌های محروم و کم‌برخوردار است تا بتوانند متناسب با نیازهای توسعه‌ای خود از منابع مالیاتی بهره‌مند شوند.

هاشمی با اشاره به برخی محدودیت‌ها در نحوه استفاده دستگاه‌های اجرایی از منابع نشان‌دار مالیاتی اظهار کرد: در شرایط فعلی، میزان بهره‌مندی از این ظرفیت به میزان تخصیص اعتبارات پروژه‌ها وابسته است؛ به‌گونه‌ای که اگر دستگاهی برای یک پروژه تخصیص صددرصدی داشته باشد، عملاً امکان استفاده از ظرفیت نشان‌دار کردن مالیات را نخواهد داشت.

وی افزود: گاهی مؤدیان مالیاتی به دلیل علاقه و تعلق خاطر به منطقه خود، از طرح نشان‌دار کردن استقبال می‌کنند و مالیاتشان را به پروژه‌های موردنظر اختصاص می‌دهند، اما به دلیل محدودیت‌های مربوط به سقف تخصیص، دستگاه اجرایی امکان بهره‌مندی از این منابع را پیدا نمی‌کند؛ بنابراین لازم است این ضابطه نیز اصلاح شود.

هاشمی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به زیرساخت‌های استان در حوزه‌های بهداشت و درمان، نوسازی مدارس، راه و شهرسازی و بازآفرینی شهری گفت: استان‌های کم‌برخوردار علاوه بر احداث و توسعه پروژه‌های جدید، در زمینه تعمیر، تجهیز و مرمت زیرساخت‌های موجود نیز نیازهای جدی دارند.

وی ادامه داد: در ضوابط فعلی، امکان استفاده از ظرفیت نشان‌دار کردن مالیات برای برخی هزینه‌های تعمیر و تجهیز به‌خوبی پیش‌بینی نشده است؛ درحالی‌که این موضوع به‌ویژه در حوزه بهداشت و درمان و مدارس اهمیت زیادی دارد و باید در اصلاحات پیشنهادی مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت اصلاح مشوق‌های مالیاتی در قانون برنامه هفتم

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس در ادامه به ظرفیت بند «خ» تبصره ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: این ظرفیت قانونی می‌تواند فرصت بسیار ارزشمندی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی خراسان جنوبی باشد و برخلاف برخی محدودیت‌های موجود، امکان استفاده از ظرفیت خیران و مؤدیان خارج از استان را نیز فراهم می‌کند.

هاشمی افزود: در این زمینه می‌توان از ظرفیت خیران، مؤدیان مالیاتی و منابع استان‌های دیگر، به‌ویژه تهران، برای مشارکت در اجرای پروژه‌های مهم خراسان جنوبی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه باید پروژه‌های واجد شرایط این بند قانونی از هم‌اکنون شناسایی و تعریف شوند، اظهار کرد: عزم جلسه بر این بود که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، پروژه‌های بیشتری برای استفاده از این ظرفیت معرفی و موافقت‌نامه‌های موردنیاز در سطح استانی و ملی پیگیری شود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس از برنامه‌ریزی برای تشکیل تیم و کارگروهی در تهران با هدف جذب مشارکت خیران و مؤدیان مالیاتی خبر داد و گفت: معتقدم بسیاری از پروژه‌های مهم استان را می‌توان با استفاده از ظرفیت بند «خ» تبصره ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرایی کرد یا مشکلات تأمین مالی آن‌ها را برطرف ساخت.

هاشمی همچنین یکی دیگر از موانع استفاده از این ظرفیت را زمان‌بندی انتخاب پروژه از سوی مؤدیان دانست و افزود: در شرایط فعلی، مؤدی باید هنگام تنظیم اظهارنامه یا ارائه طرح، درباره اختصاص مالیات خود به پروژه‌ای در سال آینده تصمیم بگیرد؛ درحالی‌که میزان مالیات نهایی او ممکن است هنوز قطعی نشده باشد و پرداخت آن یک یا دو سال بعد انجام شود.

وی تصریح کرد: این فاصله زمانی و الزام به انتخاب زودهنگام پروژه می‌تواند جذابیت مشارکت در طرح را برای مؤدیان کاهش دهد و لازم است در دستور کار اصلاح مقررات قرار گیرد.

مالیات؛ ظرفیتی فراتر از درآمدهای نفتی برای توسعه

هاشمی با تأکید بر اهمیت استفاده حداکثری از منابع مالیاتی برای توسعه خراسان جنوبی گفت: امروز نقش مالیات در توسعه کشور کمتر از نفت نیست و حتی می‌تواند ظرفیتی به‌مراتب بیشتر برای تأمین منابع توسعه‌ای ایجاد کند.

وی با قدردانی از همراهی مدیران اداره‌کل امور مالیاتی و امور اقتصادی و دارایی استان و دستگاه‌های اجرایی حاضر در نشست بیان کرد: در این جلسه، مسائل و آسیب‌های موجود به‌صورت صادقانه مطرح و راهکارهای اجرایی برای رفع آن‌ها بررسی شد.

هاشمی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه و اصلاح ضوابط موجود، زمینه استقبال بیشتر مؤدیان از طرح نشان‌دار کردن مالیات فراهم شود و خراسان جنوبی بتواند علاوه بر منابع مالیاتی داخل استان، از ظرفیت مؤدیان و خیران سایر مناطق کشور نیز برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار خود بهره‌مند شود.