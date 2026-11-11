حجت‌الاسلام منصور باقربیک، در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات برگزاری مراسم و ویژه‌برنامه‌های ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا (س) اظهار کرد: بحمدالله در شهرستان‌های استان تهران بیش از ۶ هزار هیئت مذهبی ثبت‌شده فعالیت می‌کنند و حسینیه‌های زیادی نیز فعال هستند؛ البته اگر هیئت‌های فصلی و جلسات خانگی محدود را نیز به این آمار اضافه کنیم، تعداد آن‌ها بسیار بیشتر خواهد شد و تا جایی که اطلاع دارم، امسال در تمامی شهرستان‌ها شاهد یک جوشش واقعی مردمی برای برگزاری جلسات متعدد و خانگی، جدا از برنامه‌های مساجد، هستیم.

چالش کمبود مبلغ و اعزام مبلغان از قم و مشهد

باقربیک با اشاره به گستردگی جلسات و کمبود مبلغان مذهبی در این ایام افزود: با توجه به کثرت و تعدد این جلسات، با کمبود مبلغ مواجه هستیم و معمولاً در ایام خاص، مبلغان عزیزمان از حوزه‌های علمیه قم و مشهد به شهرستان‌های استان تهران سرازیر می‌شوند تا بتوانند پوشش مناسبی برای این جلسات متعدد داشته باشند.

برپایی دسته‌های عزاداری پس از نماز جمعه در تمامی شهرستان‌ها

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران درباره برنامه‌های روز شهادت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه روز شهادت حضرت زهرا (س) مصادف با روز جمعه است، برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده شده و حتماً در ظهر شهادت و پس از اقامه نمازهای جمعه، دسته‌های عزا در تمامی شهرستان‌ها به حرکت درخواهند آمد.

وی تصریح کرد: در برخی شهرستان‌ها به دلیل وسعت زیاد و وجود چندین شهر، تعداد پایگاه‌های نماز جمعه بالاست؛ برای نمونه در شهریار ۵ نماز جمعه داریم و از هر مصلایی پس از پایان نماز، دسته عزاداری به سمت یک حسینیه خاص یا امامزاده آن شهرستان حرکت کرده و اقامه عزا می‌کند.

دو رویکرد اصلی هیئات در ایام فاطمیه امسال

باقربیک در پایان خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله امسال در تمامی شهرها و مصلاها، مراسم دسته‌های عزا با همان رویکرد محوری و انقلابی، یعنی نماد «خون‌خواهی از امام شهید» و «مطالبه تغییر دکترین هسته‌ای» از سوی مسئولان، برگزار خواهد شد و هیئات مذهبی این مطالبات را به گفتمانی عمومی تبدیل خواهند کرد.