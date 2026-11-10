به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بازگشایی کتابخانه عمومی امام حسین(ع) روستای طایقان، بر ضرورت گسترش تعامل میان مراکز آموزشی و کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد و اظهار کرد: کتابخانه‌ها می‌توانند در کنار مدارس، بخشی از نیازهای آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان را پوشش دهند و در تکمیل مسیر پرورش فکری آنان نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به جایگاه کتابخانه در توسعه فرهنگ مطالعه افزود: کتابخانه باید به‌عنوان خانه اهالی کتاب شناخته شود و با ارائه منابع مطالعاتی متناسب با نیاز گروه‌های مختلف سنی، زمینه حضور مستمر کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها را در این مراکز فراهم کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم با اشاره به بهسازی وضعیت فیزیکی و ارتقای منابع کتابخانه امام حسین(ع) طایقان بیان کرد: فراهم شدن شرایط مناسب‌تر در این مرکز، فرصت ارزشمندی برای گسترش فعالیت‌های کتابخانه‌ای و فرهنگی در سطح روستا ایجاد کرده است.

غفاری ادامه داد: کارکرد کتابخانه نباید صرفاً به فراهم کردن محلی برای مطالعه محدود شود، بلکه این مجموعه می‌تواند به فضایی فعال برای برگزاری نشست‌های فرهنگی، اجرای برنامه‌های اجتماعی و تقویت ارتباط میان خانواده‌ها و اهالی روستا تبدیل شود.

کتابخانه با همراهی مسئولان محلی پویاتر می‌شود

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مجموعه مدیریت محلی در پشتیبانی از فعالیت‌های کتابخانه اظهار کرد: شورای اسلامی روستا، دهیاری و سایر مسئولان محلی می‌توانند با همراهی و حمایت از برنامه‌های این مرکز، زمینه استمرار و توسعه فعالیت‌های فرهنگی آن را فراهم کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم همچنین بر اهمیت آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: مطالعه آثار مرتبط با زندگی، سیره و منش شهدا می‌تواند زمینه شناخت بیشتر نوجوانان و جوانان از ارزش‌های ملی و هویت فرهنگی کشور را فراهم آورد.

غفاری با اشاره به ظرفیت کتابخانه عمومی امام حسین(ع) برای میزبانی از اقشار مختلف جامعه خاطرنشان کرد: توجه به نیازهای مطالعاتی کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها و فراهم کردن بستر حضور آنان، از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند به افزایش پویایی این مجموعه و تقویت جایگاه آن در میان اهالی روستا کمک کند.