یاسر هوشمندفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی و الگوی جوی اظهار کرد: با خروج سامانه بارشی از استان، تا اوایل هفته آینده جو استان پایدار خواهد بود و انتظار بارش قابل ملاحظه‌ای نخواهیم داشت.

وی افزود: به دلیل رطوبت بالایی که از سامانه بارشی به جا مانده، امروز و در بعضی ساعت‌ها احتمال رشد ابر و گاهی رگبار پراکنده در ارتفاعات وجود دارد.

کارشناس هواشناسی درباره وضعیت دما تصریح کرد: از نظر دمایی، دمای هوا برای امروز و فردا تغییر محسوسی نداشته و با توجه به استقرار توده هوای سرد در سطح استان، کماکان دماهای کمتر از حد معمول را شاهد هستیم.

هوشمندفر خاطرنشان کرد: کمینه دما برای دو سه روز آینده در برخی نواحی سردسیر در محدوده صفر تا سه درجه خواهد بود، اما از اواخر هفته و با خروج توده هوای سرد از استان، شاهد افزایش دما خواهیم بود.