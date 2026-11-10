به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت‌رئیسه سازمان لیگ فوتسال کشور با بررسی موضوعات مرتبط با برگزاری مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول، نقل‌وانتقالات بازیکنان و ضوابط حضور بازیکنان خارجی برگزار و ابهامات موجود با اتخاد تصمیماتی مرتفع شد.

در این نشست که در مرکز ملی فوتبال (خانه فوتسال) برگزار شد، اعضای هیئت‌رئیسه پس از بررسی درخواست باشگاه‌ها و شرایط برگزاری مسابقات چهار مصوبه را به تصویب رساندند.

بر اساس نخستین مصوبه با توجه به تاخیر در آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتسال به دلیل شرایط جنگ تحمیلی و تداخل با مسابقات نیم‌فصل اول لیگ دسته اول درخواست باشگاه‌های حاضر در لیگ دسته اول برای استفاده از بازیکنانی که در فصل جاری در لیگ برتر حضور داشته‌اند و پیش از آغاز لیگ دسته اول قرارداد خود را فسخ کرده‌اند مورد موافقت قرار گرفت. بر این اساس این بازیکنان می‌توانند در قالب بازیکن آزاد (سهمیه فیفا) در مسابقات لیگ دسته اول کشور حضور پیدا کنند.

همچنین با درخواست باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر برای صدور مجوز نقل‌وانتقال بازیکنان زیر ۲۳ سال با توجه به تکمیل فهرست اسامی در رده سنی مذکور موافقت شد.

در ادامه این جلسه و با هدف تعیین ضوابط حضور بازیکنان خارجی در رقابت‌های لیگ برتر تصویب شد هر باشگاه حداکثر بتواند از دو بازیکن خارجی به‌صورت هم‌زمان در مسابقات استفاده کند این در حالی است که باشگاه‌ها مطابق آیین‌نامه مجاز به جذب حداکثر سه بازیکن خارجی هستند.

چهارمین مصوبه این نشست نیز به موضوع حضور تیم‌ها در هفته‌های پایانی مسابقات اختصاص داشت. بر این اساس مقرر شد از حضور نماینده و استان‌هایی که تیم‌هایشان در روزهای پایانی مسابقات شرکت نمی‌کنند و این موضوع در جدول صعود و سقوط تأثیرگذار است، در سال آینده جلوگیری به عمل آید.