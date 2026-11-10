خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: شاهین فاطمی برادرزاده سیدحسین فاطمی، وزیر خارجه دولت مصدق این خاطره را نقل کرده است که «دو هفته مانده بود که عازم آمریکا شوم. عمو در بیمارستان لشکر دو زرهی بود. همه رفته بودند پیش او و التماس کرده بودند این ورقه را امضا کن و نکرده بود. تا وارد شدم گفت: شاهی (شاهین)، می‌دانم برای چه آمدی. گفتم: درست حدس زدید. به سیروس رحم کنید. گفت: اگر من امروز استغفار کنم دیگر هیچ‌کس در این مملکت، حرف کسی را باور نمی‌کند و جواب جوان‌های مملکت را در آینده تاریخ چه کسی خواهد داد که می‌گویند: حتی حسین فاطمی هم وقتی پای جانش افتاد، به ...ه خوردن افتاد. اما چنین نکرد و دانسته مُرد.»

تاریخ تحولات سیاسی معاصر ایران، مشحون از نام‌ها و چهره‌هایی است که سرنوشت شخصی‌شان با فرازوفرودهای حیات یک ملت گره خورده است؛ اما در این میان، نام دکتر سید حسین فاطمی در تقاطع دو حوزه سرنوشت‌ساز می‌درخشد: مطبوعات و دیپلماسی. او متولد سال ۱۲۹۶ در نائین بود؛ روزنامه‌نگاری پرشور، حقوق‌دانی تحصیل‌کرده در پاریس و سیاستمداری متعهد که در جوانی مدارج ارتقای فکری و حزبی را به‌سرعت پیمود و به یکی از ارکان بنیادی جنبش نهضت ملی نفت و از معتمدترین یاران دکتر محمد مصدق تبدیل گشت. فاطمی تجسم پیوند ناگسستنی میان ژورنالیسم پیشرو و کنشگری مستقیم در میدان قدرت بود؛ شخصیتی که قلم را سنگری استوار در خدمت حاکمیت ملی و استقلال کشور قرار داد و سرانجام جان بر سر این پیمان نهاد.

باختر امروز؛ دژ استوار رسانه‌ای جبهه ملی

پیش از آنکه نام فاطمی در هیئت دولت یا در تالارهای دیپلماتیک طنین‌انداز شود، او در کسوت مدیرمسئول روزنامه «باختر امروز» به عنوان متفکری جریان‌ساز در اتمسفر سیاسی ایران ظهور کرد. با تأسیس جبهه ملی ایران در واپسین ماه‌های سال ۱۳۲۸، باختر امروز عملاً نقش تریبون مرکزی، سخنگوی غیررسمی و پیشران فکری این تشکل سیاسی را به دوش کشید. فاطمی با تحلیل‌های عمیق، مقالات تبیینی و سرمقاله‌های آتشین خود، نقشی بی‌بدیل در روشنگری جامعه نسبت به زیان‌های استعماری امتیازنامه نفت و ضرورت بازگرداندن منابع حیاتی کشور به صاحبان اصلی آن ایفا نمود.

باختر امروز صِرفاً یک جریده خبری یا بازتاب‌دهنده رویدادهای روزمره نبود؛ بلکه مکتبی رسانه‌ای و کانون بسیج افکار عمومی به‌شمار می‌رفت. در برهه‌ای که مذاکرات کمیسیون نفت مجلس شورای ملی به ریاست دکتر مصدق با چالش‌های گوناگون داخلی و بیرونی مواجه بود، این روزنامه با استدلال‌های حقوقی، تبیین الزامات استقلال ملی و تقویت خودباوری مدنی، بستری ساخت تا مطالبه خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران به یک خواست عمومی و سازش‌ناپذیر بدل گردد. سرمقاله‌های روزشمار فاطمی، ضرب‌آهنگ جنبش را در جامعه تنظیم می‌کرد و مردم را به حامیان پرشور تصمیمات تاریخی خانه ملت تبدیل می‌ساخت.

در تالار قدرت؛ از سخنگویی تا دستگاه دیپلماسی

با پیروزی نهضت ملی و تکیه زدن دکتر مصدق بر صندلی نخست‌وزیری در اردیبهشت ۱۳۳۰، حسین فاطمی با حفظ مشی مطبوعاتی خویش، به مرکز هدایت اجرایی کشور پیوست. او ابتدا با پذیرش مسئولیت معاونت پارلمانی نخست‌وزیر و سخنگویی دولت، پل ارتباطی قدرتمندی میان دولت، نهاد قانون‌گذاری و عامه مردم بنیاد نهاد. شیوه سخنگویی و قدرت بیان کم‌نظیر او در نشست‌های مطبوعاتی، مانع از تحریف مواضع دولت در تبلیغات منفی بنگاه‌های وابسته به بیگانگان می‌شد.

نقطه عطف حیات دیپلماتیک وی در مهرماه ۱۳۳۱ با انتصاب به وزارت امور خارجه رقم خورد. فاطمی در شرایطی سکان هدایت دستگاه سیاست خارجی را به دست گرفت که رویارویی با دسیسه‌های دربار لندن به اوج خود رسیده بود. پس از افشای مدارک موثق مبنی بر توطئه‌چینی و اقدامات جاسوسی بیگانگان در امور داخلی ایران، فاطمی شجاعانه در کانون یکی از قاطعانه‌ترین تصمیمات تاریخ معاصر ایستاد: تعطیلی سفارت بریتانیا و کنسولگری‌های تابعه آن و اخراج دیپلمات‌های انگلیسی از خاک وطن. این رویداد، گامی سترگ در مسیر نفی سلطه سنتی استعمار بر مقدرات این سرزمین بود که با نام و اراده فاطمی پیوندی ابدی خورد.

طوفان قلم و رویارویی آشکار با سلطنت

حسین فاطمی چهره‌ای صریح‌اللهجه و پرشور بود؛ خصلتی که او را در چشم توده‌های ملی‌گرا به قهرمانی پیشرو بدل می‌ساخت، اما هم‌زمان در میان نیروهای محافظه‌کار، درباریان، برخی نمایندگان محافظه‌کار مجلس و حتی بخشی از نخبگان میانه‌رو، حساسیت‌ها و شکاف‌هایی جدی پدید می‌آورد. پس از رویدادهای پرتلاطم قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و فزونی گرفتن کارشکنی‌های آشکار دربار، قلم فاطمی لحنی سازش‌ناپذیرتر و بی‌پرواتر یافت.

اوج این تقابل ایدئولوژیک و سیاسی در فاصله زمانی ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نمایان شد؛ روزهایی که به دنبال شکست نخستین توطئه درباری و خروج محمدرضا پهلوی از کشور، صفحات نخست «باختر امروز» به میدان نقد بنیادین نظام سلطنتی و دفاع قاطع از ایجاد حاکمیت تماماً مردمی تبدیل شد. مقالات تند، پوشش رخدادهایی نظیر پایین کشیدن مجسمه‌های رضاشاه و شاه جوان، و سخنرانی‌های شورانگیز او در میدان بهارستان، مرزهای محافظه‌کاری رایج را درنوردید و او را از مدافع صرف یک کابینه ملی، به نماد ضرورت دگرگونی بنیادین ساختار قدرت بدل ساخت؛ موضعی رادیکال که دستگاه پهلوی پس از کودتا هرگز از آن چشم نپوشید.

اختفا در سایه کودتا و فرجام تلخ یک میهن‌پرست

با وقوع کودتای شوم ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و فروپاشی خونین دولت ملی، موج گسترده‌ای از سرکوب، تعقیب و حذف چهره‌های وفادار به نهضت آغاز شد. فاطمی که می‌دانست نوک پیکان کینه‌توزی دربار و حامیان کودتا مستقیماً به سوی او نشانه رفته است، مخفی شد. او ماه‌ها در خانه‌های امن به زندگی زیرزمینی ادامه داد، در حالی که از بیماری‌های ناشی از آثار سوءقصد پیشین رنج می‌برد.

سرانجام در ۶ اسفند ۱۳۳۲، محل اقامت پنهانی وی در محله تجریش تهران توسط مأموران فرمانداری نظامی به فرماندهی تیمور بختیار کشف شد و او در حالی که دستخوش بیماری جسمی بود، بازداشت و با قساوت مورد سوءقصد و تعرض فیزیکی چاقوکشان درباری قرار گرفت. دوران اسارت فاطمی در حبس انفرادی، زیر سایه شکنجه‌های جسمی و روحی و بازجویی‌های مدام سپری شد. پاییز ۱۳۳۳، پرونده او همراه با چهره‌هایی چون دکتر علی شایگان و مهندس احمد رضوی به دادگاه بدوی و تجدیدنظر نظامی ارجاع گردید؛ محاکمه‌ای ناعادلانه که هدف از آن نه دادرسی قانونی، بلکه انتقام‌گیری سیاسی و صدور پیشاپیش حکم مرگ بود.

اتهام بنیادین فاطمی، «قیام مسلحانه علیه سلطنت» و ترغیب به براندازی تاج و تخت اعلام شد. سرانجام در سپیده‌دم سرد چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۳۳، در میدان تیر لشکر ۲ زرهی قصر، سید حسین فاطمی با وجود بیماری شدید و تب بالا، در برابر جوخه اعدام ایستاد و پیکرش آماج گلوله‌ها شد. او آخرین کلمات خود را در ستایش ایران و وفاداری به نهضت ملی بر زبان آورد و بدین ترتیب، پرونده حیات یکی از جسورترین مردان تاریخ ایران بسته شد.

میراث ماندگار وزیر شهید

پیکر دکتر حسین فاطمی پس از اجرای حکم، در گورستان امامزاده عبدالله شهر ری و در جوار شهدای قیام سی‌ام تیر به خاک سپرده شد تا یادبودی جاودانه از ایستادگی در راه استقلال و حاکمیت ملی باقی بماند. تاریخ‌نگاران اگرچه سبک نگارش و گفتار فاطمی را به دلیل برانگیختن قطب‌بندی‌های تند در فضای شکننده آن دوران واکاوی می‌کنند، اما همواره از او به عنوان مظهر استقامت، سازش‌ناپذیری در برابر نفوذ بیگانگان و تنها وزیر شهید نهضت ملی یاد کرده‌اند؛ شخصیتی که نشان داد قدرت قلم در پیوند با باور ملی می‌تواند پایه‌های یک استعمار کهن را به لرزه درآورد.