به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، سعیدرضا کوهی با اشاره به تحولات مثبت و ساختاری حوزه ارزی بانک، این دستاوردها را حاصل برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری‌های مستمر و حمایت‌های مدیریتی دانست و جزئیاتی از برنامه‌ها و وضعیت این حوزه را اعلام کرد.

وی با اشاره به بهبود چشمگیر تراز ارزی و رفع ناترازی‌های مالی بانک گفت: با اجرای توافق‌نامه‌ها و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک، گام بلندی در جهت تحکیم بنیه مالی بانک برداشته شده است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر جمع دارایی‌های ارزی بانک معادل ۷۷۳ میلیون دلار در برابر بدهی‌ها و تعهدات ارزی به میزان ۵۵۴ میلیون دلار قرار دارد که نشان‌دهنده مازاد دارایی بر بدهی به میزان ۲۱۸ میلیون دلار و تثبیت وضعیت مطلوب ارزی است.

کوهی در خصوص سودآوری بخش ارزی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ نیز خاطرنشان کرد: سود خالص کل بخش ارزی با احتساب درآمدهای حاصل از تسعیر ارز به رقم ۱۱۱ هزار میلیارد ریال بالغ شده است که این امر، پتانسیل بالای بخش ارزی را در خلق سودآوری پایدار برای بانک مسکن به نمایش می‌گذارد.

عضو هیات عامل بانک مسکن همچنین به اجرای اقدامات تکمیلی و توسعه‌ای در این حوزه نظیر خرید ارز از بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی به مبلغ بیش از ۳۳۴ میلیون دلار، توسعه سپرده‌گذاری‌های ارزی و اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش برای واردکنندگان خوش‌نام و معتبر اشاره کرد.

وی در پایان یادآور شد: با تمهیدات اندیشیده شده و بازاریابی‌های هدفمند، انتظار می‌رود سهم بانک مسکن در تجارت خارجی، ارتقای خدمات ارزی و پشتیبانی از تولید و اقتصاد ملی بیش از پیش افزایش یابد.