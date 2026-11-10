به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه ادعاهای جدید و البته تکراری را درباره برنامه هسته ای ایران و تنگه هرمز مطرح کرد.

«پاسکال کنفاورو» در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربی در حاشیه نشست گروه «جی ۷» در پاریس مدعی شد:‌ مذاکرات (با وزیر امور خارجه قطر) با هدف تضمین آزادی کشتیرانی و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ ای انجام می‌ شود.

این مقام فرانسوی با تکرار رؤیاپردازی های خلاف واقع ترامپ درباره تنگه هرمز ادعا کرد که «بیش از ۳۰ کشور آمادگی دارند آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین و آن را احیا کنند».

کنفاورو با نادیده گرفتن دهه‌ها اقدام بی ثبات کننده کشورش و متحدان اروپایی آن و همچنین رژیم اشغالگر مورد حمایت آنها در منطقه مدعی شد که تضمین ثبات و امنیت در منطقه خاورمیانه ضروری است.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بخش دیگری از ادعاهای اثبات نشده خود گفت: سپاه پاسداران ایران عامل حملات سایبری اخیر در پاریس بوده است و علیه افراد و نهادهای مرتبط با حملات سایبری تحریم‌ هایی اعمال خواهد شد.

ادعاهای این مقام فرانسوی در حالی است که محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر امروز سه‌شنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه ۷ در پاریس با مقام‌های اروپایی و عربستان سعودی دیدار کرد.

وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزیران در این دیدار درباره تحولات خاورمیانه به‌ویژه آنچه بحران ایران خواند و پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن برای منطقه و جامعه بین‌المللی گفت‌وگو خواهند کرد.