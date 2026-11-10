به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یک منبع آگاه هم اکنون اعلام کرد که هیئت‌ های روسیه، آمریکا و اوکراین نخستین روز مذاکرات در ابوظبی را پس از حدود ۴ ساعت به پایان رساندند.

این منبع آگاه در ادامه اضافه کرد: مذاکرات میان هیئت‌ های روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی فردا چهارشنبه نیز ادامه می‌ یابد.

در نشست سه جانبه در ابوظبی، ولادیمیر مدینسکی دستیار رئیس‌جمهور روسیه از آمریکا به خاطر تلاش‌ هایش برای برقراری صلح در اوکراین قدردانی کرد. مدینسکی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ابوظبی پیشرفت به سوی صلح را در راستای منافع مردم روسیه و اوکراین ممکن سازد.

همچنین، جرد کوشنر نماینده آمریکا در نشست سه جانبه با بیان اینکه اختلاف‌نظرها بین هیئت‌های روسیه و اوکراین شناسایی شده است، ابراز امیدواری کرد مذاکرات بین هیئت‌ها در ابوظبی سازنده باشد و یک گفتگوی آزاد در ابوظبی برگزار شود.

کوشنر افزود که امیدوار است این مذاکرات به شکل گیری یک معماری امنیتی جدید بین روسیه، اروپا و اوکراین منجر شود.