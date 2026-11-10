به گزارش خبرنگار مهر، بازرگان اسفندیاری، عصر سه شنبه در جلسه ساماندهی سیلاب ورودی غلامان که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های طرح انتقال آب و ضرورت مدیریت منابع آبی منطقه، اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در صورت اجرای این مسیر، می‌توان از هدررفت حجم قابل‌توجهی از آب جلوگیری کرد؛ به‌طوری‌که برآوردها حاکی از هدررفت حدود سه تا چهار میلیون مترمکعب آب در این محدوده است.

وی افزود: اجرای این طرح و هدایت آب به ترازهای بالاتر می‌تواند راهکار مؤثری برای بهبود وضعیت آبی منطقه باشد و در حوزه کشاورزی، به‌ویژه برای کشاورزان پایین‌دست سد، کمک قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. همچنین می‌توان در بلندمدت برای تأمین آب شرب منطقه نیز برنامه‌ریزی کرد.

فرماندار راز و جرگلان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین آب منطقه تصریح کرد: در حال حاضر پکیج تصفیه آب در محل مستقر شده و امیدواریم با بهره‌برداری از این ظرفیت، بخشی از مشکلات موجود در حوزه تأمین آب برطرف شود.

اسفندیاری همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی و منابع آبی واقع در محدوده طرح تأکید کرد و گفت: برخی از اراضی منطقه از طریق برداشت مستقیم آب یا حفر چاه آبیاری می‌شوند که لازم است شرکت آب منطقه‌ای با بررسی وضعیت این اراضی، موضوع تخصیص آب را به‌صورت دقیق مشخص کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع اراضی واقع در حریم و همچنین بخش‌هایی که مسیر جریان آب در آن‌ها تغییر کرده است، نباید مورد غفلت قرار گیرد و ضروری است با بررسی دقیق محدوده‌ها و تعیین تکلیف حقوق مربوط به اراضی، زمینه مدیریت عادلانه منابع آب و بهره‌مندی کشاورزان از این ظرفیت فراهم شود.