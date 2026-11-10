به گزارش خبرنگار مهر، ️سردار عبدالله خسروی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در راستای مسئولیت‌پذیری، پایبندی به مأموریت و تلاش شبانه‌روزی مرزبانان در حفظ امنیت و امدادرسانی به هم‌وطنان، گشت دریایی حوزه بندرگاه در جریان وقوع حادثه برای یک فروند شناور لنج باری قرار گرفت.

️" فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: این شناور که از اسکله بندر ریگ به مقصد بندر خصب کشور عمان در حال حرکت بود، در مسیر دریایی به علت نشت سوخت گازوئیل بر روی موتور اصلی دچار حریق شد و با وجود تلاش‌ها، در محل حادثه غرق شد.

️وی ادامه داد: مرزبانان بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، با وجود شرایط نامساعد جوی و وضعیت نامناسب دریا، با حضور به‌موقع در محل و با همکاری و همیاری شناورهای مردمی، عملیات امدادرسانی را آغاز کردند که در نتیجه این اقدام خداپسندانه، هر پنج نفر از خدمه شناور پیش از غرق شدن کامل آن، نجات یافته و از خطر مرگ رهایی یافتند.

️سردار خسروی با قدردانی از همکاری و مشارکت شناورهای مردمی در این عملیات تصریح کرد: این اقدام ارزشمند جلوه‌ای از روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و تعامل سازنده مرزبانان با مردم در عرصه تأمین امنیت و امدادرسانی دریایی است.

️وی در پایان تأکید کرد: مرزبانان استان با آمادگی کامل و حضور مستمر در آب‌های ساحلی، در کنار مأموریت‌های صیانتی و حفاظتی، خدمت‌رسانی، مردم‌یاری و نجات جان هم‌وطنان را از اولویت‌های اصلی مأموریتی خود می‌دانند.