به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر سه‌شنبه در نشست هماهنگی برگزاری نخستین نمایشگاه اکسپو گلستان، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و انسانی استان، توسعه سرمایه‌گذاری و گسترش مبادلات تجاری را از اولویت‌های مهم گلستان دانست.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی گلستان و همجواری آن با کشورهای آسیای میانه و حوزه اوراسیا اظهار کرد: گلستان در کنار برخورداری از توانمندی‌های کشاورزی و صنعتی، ظرفیت تبدیل شدن به محور تجارت منطقه را دارد، اما تاکنون از فرصت‌های موجود در این حوزه به اندازه کافی استفاده نشده است.

استاندار گلستان با اشاره به نتایج سفرهای انجام‌شده به کشورهای آسیای میانه افزود: استقبال مسئولان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این کشورها از همکاری با جمهوری اسلامی ایران مطلوب بوده و این شرایط می‌تواند زمینه گسترش روابط اقتصادی و تجاری استان را فراهم کند.

طهماسبی با تأکید بر ضرورت تداوم برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در گلستان گفت: این استان توانایی برگزاری یک نمایشگاه بزرگ و یک اکسپوی تخصصی در هر فصل را دارد و می‌توان از این رویدادها برای معرفی توانمندی‌های استان، جذب سرمایه‌گذار، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بهره گرفت.

وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی باید به ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان منجر شود، خاطرنشان کرد: نباید شرایطی فراهم شود که جوانان گلستان برای یافتن شغل ناچار به ترک استان باشند. با برنامه‌ریزی مناسب و حمایت از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان می‌توان زمینه اشتغال پایدار را در داخل استان فراهم کرد.

ضرورت تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در گلستان

استاندار گلستان با تأکید بر لزوم حمایت عملی دستگاه‌های اجرایی از فعالان اقتصادی اظهار کرد: مدیران باید در کنار سرمایه‌گذاران باشند، مسیر فعالیت آنان را تسهیل کنند و برای رفع موانع موجود تلاش بیشتری داشته باشند.

طهماسبی افزود: انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی با حضور میدانی و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، مشکلات آنان را شناسایی و برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان اقدام کنند.

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی گلستان گفت: اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، منطقه آزاد اینچه‌برون، تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان از ظرفیت‌های مهم استان هستند که باید از توانمندی‌های آنان به شکل مؤثر استفاده شود.

استاندار گلستان با بیان اینکه توسعه استان نیازمند مشارکت همه بخش‌هاست، گفت: هیچ‌یک از ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی گلستان نباید نادیده گرفته شود و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف می‌تواند مسیر پیشرفت استان را هموار کند.

گلستان باید جایگاه واقعی خود را در اقتصاد منطقه نشان دهد

طهماسبی با اشاره به ضرورت معرفی ظرفیت‌های گلستان در سطح ملی و بین‌المللی گفت: برخی استان‌ها با استفاده از تبلیغات گسترده توانسته‌اند جایگاه مناسبی در عرصه اقتصادی پیدا کنند، اما گلستان هنوز نتوانسته است توانمندی‌های واقعی خود را به‌خوبی معرفی کند.

وی برگزاری نمایشگاه‌ها و اکسپوهای تخصصی را فرصتی برای شناساندن ظرفیت‌های استان و جذب سرمایه‌گذاری دانست و افزود: گلستان از منابع و فرصت‌های متنوعی برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی صحیح، این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های اقتصادی تبدیل کنیم.

استاندار گلستان تأکید کرد: ما استان فقیری نیستیم، بلکه باید از امکانات و توانمندی‌های موجود به‌درستی استفاده کنیم. اگر ظرفیت‌های استان در کنار یکدیگر قرار گیرد، می‌توان آینده روشنی برای توسعه اقتصادی گلستان رقم زد.

طهماسبی با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری نخستین اکسپوی گلستان اظهار کرد: استفاده از تجربه‌های موفق، بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی و ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه برگزاری نمایشگاهی فاخر و اثرگذار را فراهم می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد نخستین اکسپوی گلستان بتواند به نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی، معرفی توانمندی‌های استان و گسترش سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

در این نشست، از پوستر نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۶ گلستان رونمایی شد.