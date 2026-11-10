به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوراسکندر عصر سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران باشاره به ادامه عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش عملکرد تا پایان روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه سال جاری، مأموران سرشماری به ۶۵ درصد خانوارهای هدف در مازندران مراجعه کرده‌اند و اطلاعات ۴۹.۴ درصد این خانوارها نیز در قالب پرسشنامه ثبت و تکمیل شده است.

وی با تشریح آمار خانوارهای مشمول مراجعه حضوری افزود: در سطح کشور یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار و در استان مازندران ۶۲ هزار و ۳۸۸ خانوار در فهرست مراجعه حضوری مأموران سرشماری قرار دارند که از این تعداد ۳۹ هزار و ۷۵۴ خانوار شهری و ۲۲ هزار و ۵۸۴ خانوار روستایی هستند.

قائم‌مقام مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ مازندران با بیان اینکه در جریان مراجعه حضوری ۷۵ قلم آماری از خانوارها جمع‌آوری می‌شود، تصریح کرد: این اطلاعات با هدف تکمیل داده‌های ناقص و بررسی و راستی‌آزمایی صحت اطلاعات موجود دریافت می‌شود.

پوراسکندر دقت و صحت داده‌ها را از الزامات اصلی اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا دانست و خاطرنشان کرد: همراهی شهروندان با مأموران سرشماری نقش مهمی در تکمیل اطلاعات جمعیتی و مسکن و همچنین تولید آمارهای دقیق و قابل اتکا برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای استان دارد.

وی در پایان از شهروندان مازندرانی خواست با همکاری و پاسخ‌گویی دقیق به مأموران سرشماری زمینه اجرای مطلوب این طرح ملی و دستیابی به اطلاعات آماری معتبر را فراهم کنند.