به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم استان قم در مجلس شورای اسلامی، در پیامی درگذشت کوروش زارعی، هنرمند متعهد و انقلابی کشور را تسلیت گفت.



در متن پیام تسلیت حجت‌الاسلام روانبخش آمده است: خبر درگذشت هنرمند متعهد و انقلابی، مرحوم کوروش زارعی، بازیگر نقش‌آفرین سریال ماندگار «یوسف پیامبر» و چهره‌ای که هنر خود را در خدمت ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ اهل‌بیت(ع) قرار داد، موجب تأسف و تأثر فراوان شد.



وی افزود: این هنرمند فقید با ایفای نقش‌های ماندگار و حضور فعال در عرصه هنر متعهد، نامی نیک از خود به یادگار گذاشت و فقدان ایشان ضایعه‌ای برای خانواده محترم، جامعه هنری کشور و دوستداران هنر است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه این پیام از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.



روانبخش همچنین از عموم مردم، به‌ویژه هنرمندان و هنردوستان دعوت کرد در آیین تشییع پیکر کوروش زارعی که روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ساعت ۹:۳۰ صبح از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود، حضور یابند.

