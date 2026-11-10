به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم استان قم در مجلس شورای اسلامی، در پیامی درگذشت کوروش زارعی، هنرمند متعهد و انقلابی کشور را تسلیت گفت.
در متن پیام تسلیت حجتالاسلام روانبخش آمده است: خبر درگذشت هنرمند متعهد و انقلابی، مرحوم کوروش زارعی، بازیگر نقشآفرین سریال ماندگار «یوسف پیامبر» و چهرهای که هنر خود را در خدمت ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ اهلبیت(ع) قرار داد، موجب تأسف و تأثر فراوان شد.
وی افزود: این هنرمند فقید با ایفای نقشهای ماندگار و حضور فعال در عرصه هنر متعهد، نامی نیک از خود به یادگار گذاشت و فقدان ایشان ضایعهای برای خانواده محترم، جامعه هنری کشور و دوستداران هنر است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه این پیام از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.
روانبخش همچنین از عموم مردم، بهویژه هنرمندان و هنردوستان دعوت کرد در آیین تشییع پیکر کوروش زارعی که روز چهارشنبه ۲۰ آبانماه ۱۴۰۵ ساعت ۹:۳۰ صبح از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار میشود، حضور یابند.
قم- نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پی درگذشت هنرمند انقلابی با صدور پیامی، این ضایعه را به جامعه هنری و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم استان قم در مجلس شورای اسلامی، در پیامی درگذشت کوروش زارعی، هنرمند متعهد و انقلابی کشور را تسلیت گفت.
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