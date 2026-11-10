به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید موسوی، بعدازظهر سه‌شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان، پلیس را نماد حاکمیت و قانون‌مداری در جامعه دانست و اظهار کرد: نیروی انتظامی به‌عنوان مجموعه‌ای همراه و پشتیبان مردم شناخته می‌شود و پلیس قانون‌مدار و اخلاق‌گرا همواره از حمایت دستگاه قضائی، به‌ویژه سازمان قضائی نیروهای مسلح، برخوردار بوده است.

وی با اشاره به عملکرد نیروهای انتظامی در شرایط دشوار و حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونی افزود: پلیس با وجود حجم بالای حملات و محدودیت‌های شرایط عملیاتی، با ایستادگی و تلاش شبانه‌روزی توانست امنیت جامعه و کشور را حفظ کند.

موسوی با تأکید بر حمایت از مأموران انتظامی در چارچوب قانون تصریح کرد: سازمان قضائی نیروهای مسلح همواره پشتیبان مأموریت‌های قانونی پلیس بوده و این حمایت را در عمل نیز نشان داده است؛ از این رو مأموران نباید هنگام انجام وظایف قانونی خود دغدغه و نگرانی داشته باشند.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمانشاه ادامه داد: مأموران انتظامی باید اطمینان داشته باشند که در صورت انجام وظایف در چارچوب قوانین و مقررات، از پشتیبانی و حمایت قضائی لازم برخوردار خواهند شد؛ چراکه حمایت از پلیس قانون‌مدار به افزایش انگیزه، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و ارتقای توان عملیاتی نیروها کمک می‌کند.

وی همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را برای دستیابی به امنیت پایدار ضروری دانست و گفت: هیچ مجموعه‌ای به‌تنهایی قادر به انجام همه مسئولیت‌ها نیست و تحقق اهداف مشترک در حوزه امنیت، به تعامل مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌های انتظامی و قضائی نیاز دارد.

موسوی در بخش دیگری از سخنانش با تبریک ارتقای درجه سردار مهدی حاجیان به سرتیپی، وی را از فرماندهان مدبر و خوش‌فکر دانست و افزود: حاجیان با طرح‌های نوآورانه و اقدامات منحصربه‌فرد خود توانسته است نقش مؤثری در ارتقای امنیت استان کرمانشاه ایفا کند.