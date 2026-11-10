به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد احمدی، بعدازظهر سه‌شنبه در نشست نهضت روشنگری به مناسبت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)، نقش باورهای دینی و توسل به اهل‌بیت(ع) را در تقویت روحیه رزمندگان دوران دفاع مقدس تشریح کرد.

این نشست با حضور فرماندهان پایگاه‌ها و بسیجیان گردان‌های الزهرا(س) سپاه ناحیه امام سجاد(ع) کرمانشاه در مسجد الزهرا(س) شهرک ظفر برگزار شد.

حجت‌الاسلام احمدی با اشاره به جایگاه برجسته حضرت فاطمه زهرا(س) در فرهنگ و اعتقادات اسلامی اظهار کرد: نام و یاد آن حضرت در بخش‌های مختلف دوران دفاع مقدس، مایه قوت قلب رزمندگان بود و پیروزی‌های راهبردی برای کشور اسلامی به همراه داشت.

وی نام‌گذاری عملیات‌های دوران دفاع مقدس به نام حضرت زهرا(س) و توسل رزمندگان به سیره و شخصیت آن بانوی بزرگوار را از جلوه‌های پیوند اعتقادات دینی با مجاهدت‌های رزمندگان دانست.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه و اهداف رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: رژیم صهیونیستی در پی یکپارچه‌سازی اراضی اشغالی و حذف کامل غزه بود که به گفته وی، اجرای عملیات طوفان‌الاقصی این توطئه را خنثی کرد.