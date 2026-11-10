به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی عصر سه شنبه در چهارمین کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان مرکزی اظهار کرد: توسعه صادرات استان مرکزی نیازمند رفع موانع ارزی و تسهیل مقررات تجاری است.

وی افزود: گاهی تصمیمات و دستورالعمل‌هایی که با هدف تسهیل تجارت اتخاذ می‌شوند، در مرحله اجرا به مانعی برای فعالان اقتصادی تبدیل می‌شوند و لازم است آثار این مقررات بر روند واقعی فعالیت صادرکنندگان مورد بازنگری قرار گیرد.

آقاعلیخانی تصریح کرد: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها باید شرایط و مشکلات فعالان اقتصادی نیز در نظر گرفته شود؛ چراکه نمی‌توان بدون توجه به واقعیت‌های تجارت، صرفاً بر اجرای برخی رویه‌های اداری تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های تجاری در کشورهای هدف ادامه داد: امروز باید از شیوه‌های سنتی صادرات عبور کنیم و برای حضور پایدار در بازارهای خارجی، امکانات لازم را در کشورهای مقصد فراهم آوریم.

وی با اشاره به تجربه صادرات فرش ایران در دوران تحریم تاکید کرد: زمانی که صادرات فرش کشور با محدودیت مواجه شد، برای حفظ بازار، یک واحد تجاری در لبنان اجاره کردیم و با استفاده از ظرفیت‌های محلی، بسته‌بندی و عرضه محصولات را در همان کشور انجام دادیم؛ این تجربه نشان می‌دهد که برای تداوم صادرات باید متناسب با شرایط بازارهای هدف، راهکارهای عملیاتی داشته باشیم.

آقا علیخانی گفت: آمادگی داریم زیرساخت‌هایی در این کشور ایجاد کنیم تا صادرکنندگان بتوانند کالاهای خود را در مبدأ تحویل دهند و در مقصد نیز فرآیند دریافت و توزیع کالا تسهیل شود. همچنین باید سازوکارهای انتقال و بازگشت ارز حاصل از صادرات با جدیت دنبال شود.

استان مرکزی؛ ظرفیت متنوع تولید و صادرات

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی با وجود برخورداری از سهمی محدود از جمعیت و وسعت کشور، حدود سه درصد در اقتصاد ملی نقش دارد و از متنوع‌ترین سبدهای تولیدی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و معدنی برخوردار است.

وی افزود: حدود ۶۵۰ واحد تولیدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی استان فعالیت دارند و محصولاتی همچون تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع سنگ و ایزوگام، تجهیزات ریلی، دکل‌های انتقال نیرو و مخابرات، ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، ماشین‌آلات کشاورزی، قطعات خودرو، آلومینیوم، محصولات سلولزی و دارویی در این استان تولید می‌شود.

آقاعلیخانی با اشاره به استقرار انجمن نفت، گاز و پتروشیمی کشور در استان مرکزی بیان کرد: تنوع تولیدات صنعتی و ظرفیت‌های تخصصی استان، زمینه مناسبی برای توسعه صادرات و افزایش سهم آن در تجارت خارجی کشور فراهم کرده است.

وی افزود: ظرفیت تولید محصولات کشاورزی استان مرکزی علاوه بر تأمین بخشی از امنیت غذایی کشور، در حوزه صادرات نیز قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که استان در تولید گندم تا دو و نیم تا سه برابر نیاز مصرفی، در تولید شیر حدود ۷۰ درصد، گوشت قرمز ۴۰ درصد و تخم‌مرغ ۷۲ درصد مازاد بر نیاز برخوردار است.

آقاعلیخانی با اشاره به آغاز مطالعات و بررسی بازارهای هدف صادراتی از جمله عراق، ازبکستان، قزاقستان، پاکستان، چین و روسیه تاکید کرد: انتظار می رود با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، بخشی از موانع موجود به‌ویژه در حوزه تعهدات و مسائل ارزی برطرف شود و استان مرکزی بتواند متناسب با ظرفیت‌های تولیدی خود، نقش پررنگ‌تری در تجارت خارجی کشور ایفا کند.