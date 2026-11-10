به گزارش خبرنگار مهر، اصغر نوراله‌زاده، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی مطرح شد که روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ با مشارکت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران که در محل اتاق بازرگانی در حال برگزاری است در پنل «پاسخگویی، فساد، شفافیت و حاکمیت شرکتی در ایران» با تأکید بر ارتباط متقابل نوآوری و حاکمیت شرکتی اظهار کرد: حاکمیت شرکتی می‌تواند بستری برای شکل‌گیری و توسعه نوآوری در بنگاه‌ها باشد و در مقابل، نوآوری نیز با ارائه ابزارها، فناوری‌ها و الگوهای مدیریتی جدید، به ارتقای کیفیت حکمرانی بنگاه‌ها کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه حاکمیت شرکتی زیربنای پایداری و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی است، افزود: این نظام چارچوبی برای هدایت و نظارت بر فعالیت‌های بنگاه‌ها فراهم می‌کند و از طریق ارتقای شفافیت اطلاعاتی، افزایش پاسخگویی مدیران و سلامت فرایندهای تصمیم‌گیری، زمینه اعتماد سهامداران را فراهم می‌سازد.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، مدیریت تعارض منافع و ریسک‌های سازمانی و اقتصادی را از دیگر کارکردهای حاکمیت شرکتی دانست و گفت: نباید این مفهوم را صرفاً ابزاری برای نظارت بر شرکت‌ها تلقی کرد، بلکه حاکمیت شرکتی باید به‌عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد و خلق ارزش در بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

حاکمیت شرکتی اثربخش، زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بلندمدت در نوآوری است

نوراله‌زاده با تشریح رابطه دوسویه میان نوآوری و حاکمیت شرکتی اظهار کرد: حاکمیت شرکتی اثربخش می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری‌های بلندمدت و به‌ویژه سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه نوآوری را فراهم کند.

وی افزود: وجود سازوکارهای مناسب نظارت و پاسخگویی، از انحراف منابع جلوگیری می‌کند و در عین حال امکان پذیرش ریسک‌های حساب‌شده را برای بنگاه‌ها فراهم می‌سازد. این موضوع به‌ویژه در شرکت‌هایی اهمیت دارد که برای توسعه فناوری و ورود به حوزه‌های جدید نیازمند سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های بلندمدت هستند.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با تأکید بر نقش هیئت‌مدیره در توسعه نوآوری گفت: حضور اعضای توانمند و برخوردار از تخصص‌های متنوع در هیئت‌مدیره، امکان ارزیابی دقیق‌تر فرصت‌های فناورانه را فراهم می‌کند و در تبدیل فناوری به محصول و سپس تجاری‌سازی آن مؤثر است.

وی تصریح کرد: اعضای هیئت‌مدیره باید توانایی لازم برای ارزیابی حوزه‌های فناوری، تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه و بررسی ظرفیت تجاری‌سازی محصولات فناورانه را داشته باشند.

نوراله‌زاده با اشاره به نقش فناوری در ارتقای کیفیت حکمرانی بنگاه‌ها ادامه داد: در این چارچوب، میان حاکمیت شرکتی اثربخش، نوآوری و ارزش‌آفرینی یک چرخه تقویت‌کننده شکل می‌گیرد؛ به این معنا که حاکمیت شرکتی مناسب بستر لازم برای نوآوری را ایجاد می‌کند و نوآوری نیز ابزارهای جدیدی برای ارتقای حاکمیت شرکتی در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهد.

هوش مصنوعی می‌تواند نظارت بر شرکت‌ها را هوشمند و مستمر کند

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت فناوری‌های نوین برای تحول در نظام نظارت و مدیریت شرکت‌ها اظهار کرد: هوش مصنوعی و ابزارهای تصمیم‌گیری هوشمند این امکان را فراهم می‌کنند که حجم بیشتری از اطلاعات و داده‌ها تحلیل شود، روندها شناسایی شوند و پشتیبانی دقیق‌تری از تصمیم‌گیری‌های هیئت‌مدیره صورت گیرد.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، تحلیل داده و مدیریت ریسک را از کاربردهای مهم فناوری در حاکمیت شرکتی دانست و افزود: این ابزارها می‌توانند الگوهای غیرعادی در معاملات، پرداخت‌ها و روابط تجاری را شناسایی کنند و از این طریق به کشف موارد مشکوک و کنترل ریسک‌های سازمانی کمک کنند.

نوراله‌زاده همچنین به ظرفیت حسابرسی دیجیتال اشاره کرد و گفت: فناوری‌های مرتبط با حسابرسی دیجیتال می‌توانند ثبت و رهگیری تصمیمات، مصوبات، مسئولیت‌ها و گردش کارها را امکان‌پذیر کنند و شفافیت بیشتری در فرایندهای مدیریتی به وجود آورند.

وی طراحی داشبوردهای هوشمند برای پایش عملکرد مدیران را از دیگر کاربردهای فناوری در این حوزه برشمرد و افزود: با استفاده از این ابزارها می‌توان عملکرد مدیران را در ارتباط با اهداف تعیین‌شده ارزیابی کرد و امکان نظارت مستمر بر میزان تحقق برنامه‌ها را فراهم ساخت.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تأکید کرد: استفاده از فناوری باعث می‌شود نظارت بر بنگاه‌ها از کنترل‌های مقطعی و پسینی به سمت پایش هوشمند، مستمر و پیشگیرانه حرکت کند و حکمرانی شرکت‌ها از الگوهای سنتی به سمت مدیریت داده‌محور تغییر یابد.

حاکمیت شرکتی باید از ارزیابی مالی کوتاه‌مدت عبور کند

نوراله‌زاده با تأکید بر ضرورت تحول در الگوهای حکمرانی بنگاه‌ها گفت: این تحول صرفاً به معنای دیجیتالی کردن فرایندهای موجود نیست، بلکه باید شیوه اداره و رهبری بنگاه‌ها را نیز متحول کند.

وی افزود: در الگوی جدید باید فرایندها متناسب با تحولات فناوری بازطراحی شوند و تصمیم‌گیری، نظارت و پاسخگویی نیز با شرایط جدید سازگار شود.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ادامه داد: یکی از الزامات این تحول، عبور از ارزیابی‌های صرفاً مالی و کوتاه‌مدت و حرکت به سمت سنجش عملکرد بر مبنای بهره‌وری، نوآوری و ارزش‌آفرینی بلندمدت است.

وی توسعه سازوکارهای هوشمند برای کنترل، مدیریت ریسک و پیشگیری از تعارض منافع را از دیگر الزامات این مسیر دانست و گفت: در نظام جدید حکمرانی باید میان نظارت و کنترل از یک سو و آزادی عمل و ریسک‌پذیری نوآورانه از سوی دیگر تعادل برقرار شود.

نوراله‌زاده در عین حال بر ضرورت توجه به امنیت و محرمانگی داده‌ها، صحت اطلاعات و حفظ مسئولیت انسانی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و افزود: استفاده از فناوری‌های نوین در حاکمیت شرکتی نباید به نادیده گرفتن این ملاحظات منجر شود.

حمایت صندوق نوآوری از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حاکمیت شرکتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش صندوق نوآوری و شکوفایی در توسعه راهکارهای دانش‌بنیان برای ارتقای حاکمیت شرکتی پرداخت و اظهار کرد: حمایت از توسعه فناوری یکی از اولویت‌ها و اهداف صندوق است و در همین چارچوب، از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، تحلیل داده، حسابرسی دیجیتال و مدیریت هوشمند ریسک حمایت می‌کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی ابزارهای جدید در این حوزه گفت: توسعه محصولات و خدمات فناورانه مرتبط با حاکمیت شرکتی از جمله زمینه‌هایی است که صندوق می‌تواند از آن حمایت کند.

وی سامانه‌های مدیریت جلسات و مصوبات هیئت‌مدیره و ابزارهای مرتبط با شفاف‌سازی فرایندهای مدیریتی را از جمله محصولات مورد نیاز در این حوزه برشمرد و افزود: شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، می‌توانند برای توسعه محصولات خود از حمایت‌های صندوق برخوردار شوند.

نوراله‌زاده همچنین از امکان حمایت از اجرای طرح‌های پایلوت خبر داد و گفت: صندوق می‌تواند هم زمینه فراهم کردن محیط آزمون برای راهکارهای فناورانه را ایجاد کند و هم از اجرای طرح‌های آزمایشی این شرکت‌ها حمایت به عمل آورد.

حمایت مالی و کمک به تجاری‌سازی محصولات فناورانه

وی با تأکید بر ضرورت اتصال محصولات دانش‌بنیان به نیازهای واقعی بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: حمایت از توسعه فناوری به‌تنهایی کافی نیست و باید شرایطی فراهم شود تا محصولات تولیدشده بتوانند وارد بازار شوند و در پاسخ به نیازهای واقعی شرکت‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، برگزاری رویدادهای تخصصی و معرفی محصولات فناورانه به بنگاه‌های متقاضی را از جمله ابزارهای کمک به توسعه بازار این محصولات عنوان کرد و افزود: صندوق می‌تواند در مسیر تجاری‌سازی و گسترش کاربرد این فناوری‌ها نیز از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کند.

نوراله‌زاده با اعلام آمادگی صندوق برای ارائه خدمات مالی به شرکت‌های فعال در این حوزه گفت: این حمایت‌ها می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری، اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و سایر خدمات مالی صندوق انجام شود.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی صندوق نوآوری و شکوفایی برای کمک به توسعه محصولات فناورانه در حوزه حکمرانی بنگاه‌ها خاطرنشان کرد: صندوق آمادگی دارد از راهکارهای دانش‌بنیانی که به ارتقای کیفیت اداره شرکت‌ها و بهبود حاکمیت شرکتی کمک می‌کنند، حمایت کند.