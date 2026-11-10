به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در تلاش برای رهایی از موج انتقادات داخلی و خارجی به دلیل تجاوز پرهزینه کشورش به ایران ادعا کرد: فشار اقتصادی بر تهران چنان مؤثر بوده است که رئیس‌جمهور ترامپ معتقد است نیازی به انجام یک عملیات نظامی گسترده علیه حکومت ایران وجود ندارد.

وزیر امور خارجه آمریکا بی اشاره به سیاست شکست فشار حداکثری این کشور علیه تهران، مدعی شد: فشار اقتصادی بر ایران همچنان رو به افزایش خواهد بود! تأثیر تحریم‌ها بر ایران روزبه‌روز بیشتر می‌شود! تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در حال به بار نشستن هستند؛ باید دید در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو چه پیش خواهد آمد!

وی که می کوشد قیمت بالای حامل های انرژی در کشورش و جهان را به گونه ای توجیه کند، مدعی شد: در حال حاضر، ایران قادر نخواهد بود نفت خود را در بازار جهانی به فروش برساند!

مارکو روبیو، ادامه داد: ایالات متحده در تلاش است تا اروپا را به مذاکرات سه‌جانبه در خصوص اوکراین ملحق کند.

وزیر امور خارجه ترامپ با تکرار مواضع خصمانه خود علیه مقاومت لبنان، ادعا کرد: ما با دولت لبنان تعامل داریم، در حالی که حزب‌الله عملاً ساختار دولت را از بین برده است! ما در مذاکرات صلح میان لبنان و (رژیم) اسرائیل مشارکت داریم و خواهان تداوم خروج اسرائیل از جنوب لبنان هستیم.

روبیو که نمی خواهد به اجرای عملیات تلافی جویانه توسط مردم و ارتش یمن اذعان کند، گفت: با همتای سعودی خود درباره حملاتی که کشورش با آن‌ها مواجه است گفتگو کردم؛ ما با عربستان سعودی توافق‌نامه دفاعی داریم.