به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر تأکید کرد که با رئیس‌جمهور فرانسه درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه گفت‌وگو کرده است.

بر اساس این گزارش، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی افزود که با امانوئل ماکرون رئیس‌ جمهور فرانسه تلاش‌ های مشترک برای کاهش تنش در منطقه را بررسی کرده است.

«ژان-نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه هم اعلام کرد که با همتای قطری خود درباره پیشرفت مذاکرات مربوط به ایران گفت‌وگو کرده است.

وزارت امور خارجه قطر همچنین تأکید کرد نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه این کشور در نشست وزارتی پاریس شرکت کرد که تلاش‌ ها برای کاهش تنش در منطقه در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این وزارتخانه افزود: نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه در نشست پاریس، موضوع آزادی کشتیرانی و دستیابی به صلح در منطقه را بررسی کرد.

وزارت امور خارجه قطر پیشتر اعلام کرده بود که تلاش ها برای میانجی گری میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد و دو طرف واکنش های مثبتی برای حل بحران داشته اند.