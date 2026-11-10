به گزارش خبرنگار مهر، جواد قارایی، ایرانگرد، در مراسم جایزه امیر که عصر امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان برگزار شد با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم اظهار کرد: واقعاً فکر می‌کنم شایسته نیست در چنین مراسمی از من تقدیر شود. من این هدیه معنوی و ارزشمند را به تمام خانواده شهدایی تقدیم می‌کنم که در یک سال و نیم گذشته در کشور عزیزمان به شهادت رسیدند.

وی افزود: این تقدیر را به تمام مردمی تقدیم می‌کنم که میدان‌ها را خالی نکردند و همچنین خانواده‌هایی که همسران یا اعضای خانواده خود را از دست دادند، مجروح شدند یا در شرایط سخت جنگی، دور از خانواده‌هایشان برای کشور تلاش کردند و از خود گذشتگی نشان دادند.

قارایی ادامه داد: این هدیه را به تمام ایرانیانی تقدیم می‌کنم که با وجود اختلاف‌نظرها و فشارهایی که طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف، از تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی گرفته تا عملکرد برخی مسئولان، تحمل کرده‌اند، در شرایط جنگی سکوت کردند و پای کشورشان ایستادند.

این ایرانگرد با اشاره به همراهی ایرانیان با دیدگاه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی تصریح کرد: حتی این هدیه را به هموطنانی تقدیم می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارند، اما پای این مملکت ایستادند، به آن ضربه نزدند و با تمام وجود از ایران، ایرانی، ایران‌جان و سرزمین مادری خود دفاع کردند.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفت: شک ندارم بهترین، زیباترین و درخشان‌ترین آینده در انتظار ایران است. همچنین تردیدی ندارم که دهه نودی‌ها ایران را به بهترین شکل خواهند ساخت. امروز این موضوع را به شما قول می‌دهم و اگر آن روز من نبودم، جمله‌ام را به یاد بیاورید که دهه نودی‌ها ایران را خواهند ساخت.

قارایی در پایان از حاضران و برگزارکنندگان مراسم قدردانی کرد.