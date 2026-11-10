علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: از امروز سه‌شنبه تا اوایل هفته آینده، پدیده جوی قابل‌ملاحظه‌ای برای سطح استان کرمانشاه پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، میانگین دمای هوا در بیشتر نقاط استان تا روز پنجشنبه تغییرات چندانی نخواهد داشت و شرایط دمایی نسبتاً پایدار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: از روز جمعه تا یکشنبه، متوسط دمای هوا به‌تدریج در نقاط مختلف استان افزایش می‌یابد.

زورآوند با تأکید بر اینکه در روزهای پیش‌رو پدیده جوی قابل‌توجهی در سطح استان انتظار نمی‌رود، خاطرنشان کرد: روند تغییرات دمایی تا پایان این بازه پیش‌بینی، به‌ویژه از جمعه، افزایشی خواهد بود.