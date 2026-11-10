به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه ویژه‌برنامه «هم‌عهدی» با حضور جمعی از دانشجویان و دانشگاهیان و با محوریت هم‌پیمانی برای حرکت در مسیر قله‌های پیشرفت، عصر سه‌شنبه در صحن دانشگاه دولتی یاسوج برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام داستار، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید بر جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در دفاع از ولایت و پاسداری از ارزش‌های الهی، فرهنگ فاطمی را الگویی ماندگار برای ایستادگی در مسیر حق و حقیقت دانست.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه والای شهدا، به‌ویژه شهدای گمنام، اظهار کرد: شهدا ارزشمندترین سرمایه خود، یعنی جانشان را خالصانه در راه اعتقادات، آرمان‌های الهی و دفاع از حق تقدیم کردند و به مقامی رسیدند که نزد پروردگار زنده‌اند و از رزق الهی بهره‌مند می‌شوند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان با اشاره به مفهوم گمنامی در فرهنگ ایثار و شهادت افزود: برخی انسان‌ها گمنامی را بر شهرت و دیده‌شدن ترجیح دادند، اما در مسیر اخلاص و بندگی چنان جایگاهی یافتند که نام و یادشان برای همیشه در تاریخ ماندگار شد.

داستار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو و شهدای شاخص انقلاب اسلامی از جمله شهید چمران و شهید حاج قاسم سلیمانی، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن آرمان‌های شهدا در محیط‌های علمی و دانشگاهی تأکید کرد و گفت: یاد شهدا باید همواره چراغ راه ما در تصمیم‌گیری‌ها و حرکت در مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی باشد.

وی همچنین حضور پیکر شهید خوشنام در این مراسم را فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا دانست و بر ضرورت تقویت معنویت و فرهنگ ایثار و شهادت در فضای دانشگاهی تأکید کرد.

در بخش دیگری از این ویژه‌برنامه، کربلایی محسن محمدی‌پناه، مداح اهل‌بیت (ع)، قطعه حماسی و معرفتی «باید برخاست» را با محوریت مقاومت، انتقام و هم‌عهدی دانشجویان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام شهید و رهبر معظم انقلاب اجرا کرد.

ویژه‌برنامه «هم‌عهدی» به همت دانشجویان دانشگاه یاسوج و با مشارکت معاونت فرهنگی و بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزار شد.

در صورت نیاز، می‌توان تیتر را با محوریت حضور شهید گمنام و تجدید عهد دانشجویان با آرمان‌های انقلاب نیز خبری‌تر و اثرگذارتر کرد.