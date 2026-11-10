به گزارش خبرنگار مهر، دویست و پنجاه و پنجمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» در قالب هفته سی و هفتم تجمعات شبانه، شامگاه سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر میدان نیایش به سمت بلوار نصر را طی می‌کنند.

برگزارکنندگان این مراسم، هدف از برپایی آن را حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب عنوان کرده‌اند.

همچنین خونخواهی رهبر شهید از دیگر محورهای اعلام‌شده برای برگزاری این اجتماع مردمی است.

این مراسم در ادامه سلسله تجمعات شبانه «نحن منتقمون» و با حضور مردم کرمانشاه برگزار خواهد شد.