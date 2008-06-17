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۲۸ خرداد ۱۳۸۷، ۹:۱۰

اعتبار ریالی و ارزی طرح سیمان سپوی دهدشت گشایش یافت

یاسوج - خبرگزاری مهر: مسئول اعتبارات بانک ملی کهگیلویه و بویراحمد گفت: گشایش اعتبار ریالی و ارزی طرح سیمان سپوی دهدشت در این بانک انجام گرفته است.

حجت الله دلباز فر در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اعتبار ریالی در نظر گرفته شده برای این طرح را 350 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 22میلیون و 53 هزار یورو از محل حسابهای ذخیره ارزی به این طرح اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: در گشایش این اعتبار، 85 درصد از اعتبارات این طرح سهم بانک ملی است و 15درصد آورده متقاضی طرح است.

دلبازفر تصریح کرد: متقاضی طرح کارخانه سیمان سپوی دهدشت فردی بومی است و با راه اندازی این کارخانه بیش از 450 نفر به طور مستقیم اشتغالزایی ایجاد خواهد کرد.

به گفته وی این کارخانه دارای ظرفیت سه هزار و 500 تن سیمان در روز و یک میلیون و 100هزار تن در سال است.

کد مطلب 700696

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