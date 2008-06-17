اعتبار ریالی و ارزی طرح سیمان سپوی دهدشت گشایش یافت

حجت الله دلباز فر در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اعتبار ریالی در نظر گرفته شده برای این طرح را 350 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 22میلیون و 53 هزار یورو از محل حسابهای ذخیره ارزی به این طرح اختصاص یافته است .

وی اظهار داشت: در گشایش این اعتبار، 85 درصد از اعتبارات این طرح سهم بانک ملی است و 15درصد آورده متقاضی طرح است .

دلبازفر تصریح کرد: متقاضی طرح کارخانه سیمان سپوی دهدشت فردی بومی است و با راه اندازی این کارخانه بیش از 450 نفر به طور مستقیم اشتغالزایی ایجاد خواهد کرد .