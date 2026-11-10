به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر سه شنبه در نشست کمیته برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان، با اشاره به پروژه‌های مهم اجراشده و در دست اجرا، اظهار کرد: مدیران نباید صرفاً به اعتبارات محدود شهرستانی اکتفا کنند، بلکه باید از ظرفیت کمیته برنامه‌ریزی، منابع شورای راهبردی و تعامل با دستگاه‌های استانی و ملی برای تأمین منابع بیشتر استفاده کنند.

وی با تأکید بر اینکه پیگیری مستمر اساس مدیریت موفق است، افزود: مدیران باید با افزایش مطالبه‌گری، تقویت ارتباط با مدیران کل و نظارت میدانی بر پروژه‌ها، موانع اجرایی را برطرف کرده و کیفیت اجرای طرح‌های عمرانی را ارتقا دهند.

فرماندار عسلویه همچنین خواستار ارائه گزارش اقدامات دستگاه‌ها در زمینه جذب و تخصیص اعتبارات طی یک هفته آینده شد و بر اولویت‌بندی و تسریع در تکمیل پروژه‌های قابل افتتاح تا دهه مبارک فجر تأکید کرد.