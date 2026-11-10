علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، با عبور امواج ناپایدار از استان، از امروز به‌تدریج شرایط جوی گلستان به سمت پایداری پیش می‌رود.

وی افزود: روز چهارشنبه جو استان پایدار خواهد بود و شرایط جوی نسبتاً آرامی در گلستان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: روز پنجشنبه با عبور امواج کوتاه از منطقه، در برخی نقاط استان به‌ویژه نواحی غربی و ارتفاعات، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده وجود دارد.

نعمتی با اشاره به وضعیت جوی روزهای پایانی هفته خاطرنشان کرد: روز جمعه نیز جو استان مجدداً نسبتاً پایدار خواهد بود.