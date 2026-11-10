به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر سه شنبه در دیدار با رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بهداشت و درمان شهرستان، اظهار کرد: سلامت مردم از مهم‌ترین موضوعات و اولویت‌های اساسی جامعه است و توجه به نیازهای بهداشتی و درمانی شهروندان باید همواره مورد اهتمام جدی مسئولان قرار داشته باشد.

امام جمعه گناوه، با تأکید بر ضرورت تقویت امکانات و ظرفیت‌های درمانی شهرستان افزود: دسترسی مردم به پزشکان متخصص و فوق‌تخصص از نیازهای مهم حوزه سلامت است و جذب نیروهای متخصص می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و کاهش مشکلات شهروندان در تأمین نیازهای پزشکی نقش مؤثری ایفا کند.

وی همچنین بر ضرورت شناسایی کمبودها و پیگیری مطالبات حوزه سلامت تأکید کرد و خواستار استمرار تلاش‌ها برای توسعه امکانات درمانی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و ارتقای سطح خدمات بهداشتی و پزشکی در شهرستان شد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با قدردانی از زحمات پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت، خدمت‌رسانی به مردم در عرصه بهداشت و درمان را از مسئولیت‌های ارزشمند دانست و بر لزوم حمایت از مجموعه درمانی شهرستان برای ارائه خدمات شایسته به شهروندان تأکید کرد.

جذب پنج پزشک متخصص و فوق‌تخصص جدید در شهرستان گناوه؛ تقویت خدمات درمانی در دستور کار شبکه بهداشت و درمان

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در این دیدار با تشریح اقدامات و برنامه‌های این مجموعه اظهار کرد: در راستای تقویت کادر تخصصی درمان و ارتقای سطح خدمات پزشکی، پنج پزشک متخصص و فوق‌تخصص در رشته‌های مورد نیاز در شهرستان جذب شده‌اند.

اصغر بحرانی افزود: این پزشکان شامل یک فوق‌تخصص غدد، دو متخصص بیماری‌های داخلی، یک متخصص زنان و زایمان و یک متخصص اطفال هستند و که حضور آنان ظرفیت ارائه خدمات تخصصی درمانی در شهرستان را افزایش می‌دهد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه با اشاره به اهمیت تأمین نیروی انسانی متخصص در نظام سلامت بیان کرد: توسعه خدمات درمانی و پاسخگویی مطلوب به نیازهای شهروندان مستلزم تقویت کادر پزشکی و فراهم‌سازی زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات تخصصی است.

وی گفت: جذب این پزشکان در رشته‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه بیماری‌های غدد و داخلی، سلامت زنان و مادران و همچنین خدمات درمانی اطفال، می‌تواند در افزایش ظرفیت پاسخگویی به نیازهای درمانی خانواده‌ها و کاهش مراجعه بیماران به مراکز درمانی خارج از شهرستان مؤثر باشد.