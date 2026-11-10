به گزارش خبرگزاری مهر، نهصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه شنبه ۱۹ آبان ماه به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و اعضای این شورا برگزار شد.

رئیس جمهور در این جلسه با بیان اینکه رفتار اجتماعی با دستورالعمل و برخورد قانونی درست نمی شود، بر ضرورت اجرای عدالت و رفتار صادقانه و شفاف با مردم تاکید کرد.

پزشکیان با اشاره به بررسی موضوع سیاست ها و راهبردهای تقویت و صیانت از وحدت و انسجام ملی و مطرح شدن ماده واحده "ارتقای سرمایه اجتماعی و انسجام ملی جمهوری اسلامی ایران"، با بیان اینکه تا ندانیم براساس چه برنامه و ساختاری می خواهیم عمل کنیم، نمی توانیم نظارت و ارزیابی درستی از اجرا داشته باشیم، افزود: بی عدالتی ها در جامعه نتیجه اجرا نشدن قوانین و مقرراتی است که خودمان تصویب کرده ایم.

رئیس جمهور با بیان اینکه بهترین ساختار برای تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام ملی، تقویت ایمان مردم و تحقق عدالت اجتماعی، مساجد است، تصریح کرد: با حرف زدن مشکلات حل نخواهد شد و باید با اصلاح اعمال و رفتار خود مسائل و مشکلات جامعه را حل کنیم، مساجد باید با برقراری ارتباط بیشتر با مردم رسالت واقعی خود را در جامعه انجام دهند.

پزشکیان تاکید کرد: همه ما وظیفه داریم مشکلات و دغدغه های مردم را ببینیم، بشنویم و برای رفع آن تلاش کنیم، با اجرای عدالت و رفتار صادقانه و شفاف با مردم می توانیم مشکلات را حل و اعتماد و حمایت مردم را جلب کنیم که در آن صورت، منجر به تقویت سرمایه اجتماعی خواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه با اصلاح نگاه خود و تحول در آموزش و تربیت درست نوجوانان وجوانان می توانیم آینده کشور را بسازیم، تاکید کرد: برخورد عادلانه مسئولان و مدیران جامعه با مردم و براساس عدالت عمل کردن، می تواند به اعتماد عمومی و جلب اطمینان مردم منجر شود.

پزشکیان با تاکید بر اینکه همه دعواها و اختلافات بخاطر بی عدالتی است،گفت: انتصابات رانتی و رفتارهای جناحی موجب تضعیف اعتماد مردم به مسئولان و مدیران کشور می شود، نمی توانیم مدعی عدالت و مسلمانی باشیم و شرایط کشور اینگونه باشد.

رئیس جمهور افزود: وضعیت امروز نتیجه عملکرد همه ها مسئولان است که در بخش های مختلف تصمیم گیر هستیم، باید علل و عوامل شرایط امروز جامعه با دقت بررسی و ارزیابی شود و برای حل مشکلات چاره اندیشی کنیم. اگر هرکدام از ما در مسئولیت خود درست عمل کنیم و وظیفه خود را به درستی انجام دهیم، مشکلات حل خواهد شد.

در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی تمدید ریاست حدادعادل و مرندی بر فرهنگستان های زبان و ادب فارسی و علوم پزشکی تصویب شد و اعضا همچنین با تمدید فعالیت ساعی به عنوان نماینده این شورا در هیات نظارت بر مطبوعات موافقت کردند.

با تصویب اعضای در جلسه امروز همچنین فعالیت حجت‌الاسلام والمسلمین رشاد و واعظ زاده به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در بنیاد علم تمدید شد.

در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با تسلیت درگذشت مرحوم علی اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش، از چند دهه خدمات آن مرحوم در حوزه تعلیم و تربیت تجلیل شد.